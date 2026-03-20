Ezen a napon halt meg a magyar történelem egyik legnagyobb alakja – Kossuth Lajos

Kossuth Lajos a magyar történelem egyik legjelentősebb politikusa, aki az 1848–49-es szabadságharc idején vált meghatározó vezetővé. Élete és halála a nemzeti függetlenségért folytatott küzdelem egyik legismertebb szimbólumává tette.

Kossuth Lajos portréja Fotó: Készítette: Napoleon Iłłakowicz - Fine Arts in Hungary:, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=166127467

Kossuth Lajos élete és politikai pályája

Kossuth Lajos 1802. szeptember 19-én született Monokon, evangélikus vallású, birtoktalan köznemesi családban. A család rövidesen Sátoraljaújhelyre költözött, Kossuth itt kezdte meg tanulmányait, később Eperjesen és Sárospatakon tanult tovább, 1823-ban pedig ügyvédi vizsgát tett. Pályáját Zemplén vármegyében kezdte, de

hamar világossá vált, hogy nem egyszerű vármegyei ügyvéd lesz belőle, hanem a reformkor egyik legerősebb politikusa.

Nevét először az Országgyűlési Tudósítások tették országosan ismertté. Az 1832–36-os pozsonyi országgyűlés vitáit olyan formában közvetítette, amely addig szinte ismeretlen nyilvánosságot adott a politikának. Később a Törvényhatósági Tudósításokkal folytatta ezt a munkát, de ezért a hatalom hamar lecsapott rá: 1837-ben letartóztatták, és több év börtönre ítélték.

Szabadulása után, 1841-ben indította el a Pesti Hírlapot, amelynek szerkesztőjeként a feudális kiváltságok lebontását, a polgári szabadságjogokat és az ország alkotmányos függetlenségét követelte.

A gazdasági önállóság ügyét is zászlajára tűzte, többek között a Védegylet megszervezésével – olvasható az Arcanum oldalán lévő magyar életrajzi lexikonban.

Kossuth Lajos portréja és aláírása (1848) Fotó: Picasa 2.7 / Készítette: Press Athenaeum - Old book: The history of Hungarian literature. (= A magyar irodalom története.) Budapest : Athenaeum, 1896. vol. 2. pp. 611., Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2791359

Kossuth Lajos az 1848-49-es forradalom és szabadságharc során

Az 1848-as forradalom idején a Batthyány-kormány pénzügyminisztere lett, majd a szabadságharc egyik legfontosabb irányító alakjává emelkedett. Július 11-én elmondott híres beszédével elérte, hogy az országgyűlés megszavazza 200 ezer újonc kiállítását és 42 millió forintot a haza védelmére. Szeptember 6-án elrendelte az első magyar bankjegyek, a később Kossuth-bankóként ismert pénz kibocsátását – írja a Múlt-kor.

Az Országos Honvédelmi Bizottmány élén nemcsak politikai vezető volt, hanem a honvédelem megszervezésének egyik fő motorja is: toborzókörutakon szólította fegyverbe az Alföld népét, és döntő szerepet játszott abban, hogy a nemzeti ellenállás sokáig fennmaradjon.

1849. április 14-én Debrecenben az országgyűlés kimondta a Habsburg-ház trónfosztását, Kossuthot pedig kormányzó-elnökké választotta. A szabadságharc bukása után 1849 augusztusában Törökországba menekült – olvasható a Rubicon cikkében. Majd hosszú emigráció következett: Anglia, az Egyesült Államok, végül Torino. A kiegyezést később élesen bírálta, mert úgy látta, az veszélybe sodorja a magyar nemzeti önállóságot. 1894. március 20-án halt meg Torinóban. Budapesti temetése hatalmas nemzeti gyásznap lett.