egyesült államok

Megkoszorúzták Kossuth Lajos mellszobrát a Capitoliumban

A magyar nemzeti ünnep alkalmából a hagyományoknak megfelelően megkoszorúzták Kossuth Lajos szobrát a washingtoni Capitoliumban hétfőn. Panyi Miklós államtitkár és Takács Szabolcs nagykövet tisztelgett Kossuth emléke előtt.
egyesült államokcapitoliumkossuth lajostakács szabolcsmagyar

Kossuth Lajos mellszobránál Panyi Miklós államtitkár és Takács Szabolcs nagykövet helyezett el koszorút. A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára ünnepi beszédében a magyar szabadságharcosok és az amerikai szabadságért küzdők karaktere közötti párhuzamra hívta fel a figyelmet.

Kossuth Lajos
Megkoszorúzták Kossuth Lajos mellszobrát. A kép illusztráció.
Fotó: ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tisztelet Kossuth emléke előtt

Rámutatott arra, hogy a magyar szabadságküzdelmek sok szereplője talált otthonra a tengerentúlon - így az 1848-49-es események után is -, akik "szabadságharcos karakterrel" képesek voltak formálni az Egyesült Államokat, és hozzáadni fejlődéséhez. Takács Szabolcs a hagyományos washingtoni megemlékezésen hangsúlyozta, hogy 

Kossuth Lajos egyike annak a három külföldinek, akinek szobra áll az Egyesült Államok törvényhozásának épületében.

A hétfői koszorúzással lezárult az amerikai fővárosban tartott március 15-i megemlékezések sorozata, ami múlt pénteken a Trump-Kennedy előadóművészeti központban kezdődött a Magyar menyegző című film bemutatójával és ünnepi fogadással, majd vasárnap a washingtoni Kossuth Házban a helyi közösség által szervezett ünnepséggel folytatódott. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat.

 

