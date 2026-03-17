Megkoszorúzták Kossuth Lajos mellszobrát a Capitoliumban

Kossuth Lajos mellszobránál Panyi Miklós államtitkár és Takács Szabolcs nagykövet helyezett el koszorút. A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára ünnepi beszédében a magyar szabadságharcosok és az amerikai szabadságért küzdők karaktere közötti párhuzamra hívta fel a figyelmet.

Megkoszorúzták Kossuth Lajos mellszobrát.

Tisztelet Kossuth emléke előtt

Rámutatott arra, hogy a magyar szabadságküzdelmek sok szereplője talált otthonra a tengerentúlon - így az 1848-49-es események után is -, akik "szabadságharcos karakterrel" képesek voltak formálni az Egyesült Államokat, és hozzáadni fejlődéséhez. Takács Szabolcs a hagyományos washingtoni megemlékezésen hangsúlyozta, hogy

Kossuth Lajos egyike annak a három külföldinek, akinek szobra áll az Egyesült Államok törvényhozásának épületében.

A hétfői koszorúzással lezárult az amerikai fővárosban tartott március 15-i megemlékezések sorozata, ami múlt pénteken a Trump-Kennedy előadóművészeti központban kezdődött a Magyar menyegző című film bemutatójával és ünnepi fogadással, majd vasárnap a washingtoni Kossuth Házban a helyi közösség által szervezett ünnepséggel folytatódott. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy átadták a Kossuth- és Széchenyi-díjakat.