Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

a nagy duett

Kovács Áron 30 éve leírta a jövőt — most minden szava valóra vált

Harminc évvel ezelőtt írta meg egyik legszemélyesebb dalát Kovács Áron, most pedig ország-világ előtt is elénekli azt. Kovács Áron szerint az akkori ábránd mára valósággá vált, mert most azzal a nővel él, akit fiatalon elképzelt magának.
Link másolása
Vágólapra másolva!
a nagy duettKovács Árondal

Kovács Áron vasárnap este Gesztesi Pankával lép színpadra A Nagy Duettben, ahol az Éjjel jön című dalt adják elő. A műsorvezető a produkció kapcsán őszintén mesélt arról, hogy a dal eredetileg a gyerekkori vágyairól és az áhított szerelemről szólt, ma viszont már a saját életének beteljesült történeteként tekint rá – írja a Blikk.

Gesztesi Panka és Kovács Áron
Kovács Áron az Éjjel jön című dallal lép színpadra A Nagy Duettben – egy 30 éve írt álom ma már valóság az életében.

Kovács Áron szerint valóra vált az, amiről 30 éve álmodott

Ritkán beszél ennyire nyíltan a magánéletéről Kovács Áron, most azonban A Nagy Duett eheti fellépése előtt kivételt tett. Elmondta, hogy az Éjjel jön című dalt még harminc éve írta, akkor, amikor csak elképzelte, milyen lenne az a nő, aki igazán szereti őt.

Kovács Áron most már úgy látja, az egykori álom beteljesült. Saját bevallása szerint felesége, Zsófia mellett találta meg azt a szeretetet és biztonságot, amire mindig is vágyott.

A műsorvezető és énekes arról is beszélt, hogy nemcsak a házassága és a közös gyermekük teszi boldoggá, hanem az is, hogy előző kapcsolatából született gyermekei is jó viszonyban vannak Zsófiával. Vasárnap este pedig Gesztesi Pankával együtt viszi színpadra azt a dalt, amely egykor még csak remény volt, ma viszont már a saját valósága.

