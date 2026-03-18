Kövér László kemény üzenetet küldött: ez lehet a magyarok önvédelmi fegyvere

Kövér László a magyar kultúra megtartó erejéről beszélt. Szerinte a szellemi háború idején a magyar néptánc és a népművészet különösen fontos önvédelmi szerepet tölt be.

Kövér László: a globális szellemi háborúban a kultúra a magyarok elsőrendű önvédelmi fegyvere

A globális szellemi háborúban a magyar kultúra, azon belül a népművészet, az erdélyi magyar néptánc elsőrendű önvédelmi fegyverünk - hangoztatta Kövér László szerdán Szovátán, az Erdélyi Hivatásos Táncegyüttesek XX. Találkozójának megnyitóján.

Az Országgyűlés elnöke köszöntőjében rámutatott: az erdélyi néptáncosok olyan önvédelmi képesség birtokosai, amellyel hasznára válnak nemcsak Magyarországnak és Romániának, hanem Európának is.

Kövér László szerint erre azért van szükség, mert a világban - a célba találó rakétákat, felrobbanó épületeket, füstölgő romokat, halottakat és menekülő embereket bemutató híradós képsorok által közvetített - fizikai háborún kívül egy szellemi háború is zajlik. A cél mindkét módszer esetében a megtámadottak alávetése és uralom alatt tartása azért, hogy az anyagi, szellemi és emberi erőforrásaik feletti ellenőrzést megszerezvén gátlástalanul kifoszthassák őket - magyarázta.

Kifejtette: a szellemi háborút viselők az elidegenítés kifinomult eszközeivel akarják védtelenné tenni kiszemelt áldozataikat, mentális befolyásolással igyekeznek elidegeníteni az embert az Istenétől, a hazájától és a családjától. végső soron önmagától is. Aláássák hitét, tagadják bizonyosságait, sárba tiporják értékeit, bomlasztják természetes közösségeit, elveszik önazonosságát, hogy az áldozat végül minden értelemben otthontalanná, és ezáltal könnyebb prédává váljon.

Kövér László szerint az erdélyi magyar néptáncot az teszi alkalmassá arra, hogy kiemelt önvédelmi fegyver legyen ebben a globális szellemi háborúban, hogy filozófiája a szellemi és fizikai otthonlét ősi érzéséből és tudásából fakad: otthon lenni a keresztény hit rendjében, otthon lenni a magyar kultúrában, és otthon lenni az erdélyi szülőföldön.

Úgy értékelte: a néptánc több mint szórakozás, olyan szertartás, amely szigorú szakmai rendet követve teszi lehetővé a szabadság kibontakozását.