Kövér László: Ukrajna megpróbálja meghackelni a magyar választásokat

A parlament elnöke, Kövér László a Cseresnyés Péter képviselőjelölttel közösen tartott fórumot megelőző sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az ember itt, Magyarországon „mindig elképed és elkeseredik azon, hogy hogyan lehet ennyire vak és megátalkodott egy egész kontinens politikai vezetése”. A helyzet napról napra drámaibbá válik, immáron két regionális háborúnak a kibontakozásával. Ukrajna háborúja Oroszországgal már az ötödik esztendőbe ellépett, és hiába hal meg több ezer ember hetente, az Európai Unió vezetői úgy döntöttek, hogy „ezt a háborút az utolsó ukrán katonáig fogják vívni”, és ami nem sikerült Napóleonnak meg Hitlernek, az majd nekik egészen biztosan sikerül, „térdre fogják kényszeríteni Oroszországot” – fogalmazott Kövér az MTI beszámolója szerint.
Kövér László: Ukrajna egy napot nem bírna ki az EU pénze nélkül
A csütörtöki uniós csúcsra utalva jelezte: az ott kibontakozott konfliktus arról szól, hogy Magyarországot rávegyék arra, hogy járuljon hozzá: az európaiak pénzét az ukrán háborúba öljék bele, méghozzá hitelnek álcázott formában. Amit az Európai Unió adna az ukránoknak, „egy soha vissza nem térítendő segély vagy adomány lenne” egy olyan országnak, amelyik egy napot nem bírna ki az EU pénzügyi lélegeztetőgépe nélkül. Azzal folytatta, hogy az április 12-i választáson nem kevesebb múlik, mint Magyarország szuverenitása, hogy képesek vagyunk-e a háztartásokat, a gazdaságunkat, a vállalkozásainkat a jövőben önálló módon, energiával a saját döntésünk alapján ellátni, vagy pedig mások megpróbálják diktálni nekünk, hogy honnan és milyen áron kell olajat, illetve gázt vásárolnunk. Ha „brüsszeli kollaborációval” segített ukránbarát kormány jönne létre Magyarországon, akkor megszűnne a rezsicsökkentés, Magyarország gazdasága és háztartásai többszörös áron lennének kénytelenek beszerezni az olajat és a földgázt.
A Török Áramlatot is megpróbálják bombázni
Kövér László felidézte, hogy nem csupán az olajat zárták el Magyarország felé az ukránok, hanem „módszeresen és kitartóan megpróbálják bombázni a Török Áramlatot is”, hogy ezen az úton se érkezhessen Magyarországra olcsó orosz energia. Mindezt akkor, amikor az Irán bombázása kapcsán regionális konfliktussá bővült háború miatt az egekbe szöktek az energiaárak a világpiacon, és nem lehet megmondani, hogy ez a háború és ezzel összefüggésben az olajkrízis meddig áll fenn.
A németek is megsínylik a háborút
Miközben az amerikaiak már a józan észre hallgatva egyes Oroszországgal szemben bevezetett szankciókat felfüggesztettek, közben „Európa továbbra is ragaszkodik a rögeszméjéhez”, hogy mindenképpen Oroszországot tartja legyőzendő ellenfélnek, függetlenül attól, hogy ezt nem csak Magyarország vagy Szlovákia gazdasága sínyli meg. Már a német iparszövetség is úgy nyilatkozott, hogy a német gazdaság a második világháború óta eltelt idők legsúlyosabb válságával néz szembe, tömegesek a gyárbezárások, a munkanélküliség elindult felfelé, és nincs olyan biztató fejlemény, amitől optimisták lehetnének a németek – mondta a házelnök.
Merz fenyeget minket
Úgy vélekedett, hogy egyedül Friedrich Merz kancellár az, aki „rendíthetetlenül hisz abban, hogy egyszer majd jobbra fordul Németország és Európa sorsa”. Ebben a határtalan bizalmában odáig merészkedett Magyarország német megszállásának évfordulóján, hogy képes volt „megfenyegetni Magyarországot azzal, hogy ha nem adjuk be a derekunkat, azaz nem áruljuk el a magyar emberek érdekeit, akkor annak súlyos következményei lesznek”.
Nem kevesebb forog kockán, mint „Magyarország önállósága, szuverenitása, a magyar emberek döntési joga arról, hogy milyen országban szeretnének élni, és hogyan szeretnének élni”. Minden más ebből következik, tehát ha Magyarország élére „egy ukránbarát, brüsszeli bábkormány kerül”, akkor minden, amit az elmúlt 36 évben felépítettünk, megszereztünk, elértünk, az egy pillanat alatt válik semmivé – hangsúlyozta a politikus.
Kövér László kijelentette: „Aggodalomra ugyan van okunk, de az önbizalmunkat és az optimizmusunkat semmiképpen sem kell, hogy elveszítsük”, mert a magyar emberek napról napra egyre tisztábban láthatnak a tekintetben, hogy az ő életükről és egzisztenciájukról folyik a hazárdjáték Brüsszelben.
A parlament elnöke kérdésre válaszolva arra is kitért, hogy Orbán Viktor miniszterelnök ajánlott egy kézenfekvő alternatívát az európai vezetőknek, hogyha támogatni akarják Ukrajnát, akkor adják össze az arra szánt pénzt. Ezt azért nem teszik meg, mert akkor nem tudnák elrejteni a saját választópolgáraik elől az ehhez szükséges hitelt. Amit most hitelnek hazudnak, az egy adomány, egy segély, ezt a pénzt soha az életben az ukránoktól nem kapják vissza. És miután roskadozik az európai gazdaság éppen a magas energiaárak miatt, akkor az a kérdés, hogy annak a pénznek, amit Ukrajnába küldenek, nem lenne-e jobb helye a különböző tagállamok gazdaságfejlesztési programjaiban.
Ha a kormány marad az ország élén, belátásra bírhatják az európai vezetőket
Ha az Orbán Viktor vezette koalíciós szövetség a KDNP-vel marad az ország élén, az egy olyan lökést tud adni a józan többségnek Európa közvéleményében, ami adott esetben belátásra lesz képes bírni az európai vezetőket – jelezte Kövér László. Ugyancsak kérdésre válaszolva kifejtette: ha a Fidesz-KDNP megnyeri a választást, „akkor nekem nincs olyan illúzióm, hogy Magyar Péter és csapata konstruktív ellenzék tudna lenni”. Ha esetleg több ellenzéki párt is bejut a parlamentbe a Tisza mellett, akkor az talán lehetőséget ad arra, hogy egymással is rivalizálva esetleg „lesz majd egy olyan józan ellenzéki hang is a 2026-2030-as parlamentben, ami még a Tiszát is moderálni lesz képes”.
