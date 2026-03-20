Kövér László: Ukrajna megpróbálja meghackelni a magyar választásokat

A parlament elnöke, Kövér László a Cseresnyés Péter képviselőjelölttel közösen tartott fórumot megelőző sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az ember itt, Magyarországon „mindig elképed és elkeseredik azon, hogy hogyan lehet ennyire vak és megátalkodott egy egész kontinens politikai vezetése”. A helyzet napról napra drámaibbá válik, immáron két regionális háborúnak a kibontakozásával. Ukrajna háborúja Oroszországgal már az ötödik esztendőbe ellépett, és hiába hal meg több ezer ember hetente, az Európai Unió vezetői úgy döntöttek, hogy „ezt a háborút az utolsó ukrán katonáig fogják vívni”, és ami nem sikerült Napóleonnak meg Hitlernek, az majd nekik egészen biztosan sikerül, „térdre fogják kényszeríteni Oroszországot” – fogalmazott Kövér az MTI beszámolója szerint.

Kövér László szerint az EU egy értelmetlen háborúba akar beszállni – Fotó: Varga György / MTI Fotószerkesztõség

Kövér László: Ukrajna egy napot nem bírna ki az EU pénze nélkül

A csütörtöki uniós csúcsra utalva jelezte: az ott kibontakozott konfliktus arról szól, hogy Magyarországot rávegyék arra, hogy járuljon hozzá: az európaiak pénzét az ukrán háborúba öljék bele, méghozzá hitelnek álcázott formában. Amit az Európai Unió adna az ukránoknak, „egy soha vissza nem térítendő segély vagy adomány lenne” egy olyan országnak, amelyik egy napot nem bírna ki az EU pénzügyi lélegeztetőgépe nélkül. Azzal folytatta, hogy az április 12-i választáson nem kevesebb múlik, mint Magyarország szuverenitása, hogy képesek vagyunk-e a háztartásokat, a gazdaságunkat, a vállalkozásainkat a jövőben önálló módon, energiával a saját döntésünk alapján ellátni, vagy pedig mások megpróbálják diktálni nekünk, hogy honnan és milyen áron kell olajat, illetve gázt vásárolnunk. Ha „brüsszeli kollaborációval” segített ukránbarát kormány jönne létre Magyarországon, akkor megszűnne a rezsicsökkentés, Magyarország gazdasága és háztartásai többszörös áron lennének kénytelenek beszerezni az olajat és a földgázt.

A Török Áramlatot is megpróbálják bombázni

Kövér László felidézte, hogy nem csupán az olajat zárták el Magyarország felé az ukránok, hanem „módszeresen és kitartóan megpróbálják bombázni a Török Áramlatot is”, hogy ezen az úton se érkezhessen Magyarországra olcsó orosz energia. Mindezt akkor, amikor az Irán bombázása kapcsán regionális konfliktussá bővült háború miatt az egekbe szöktek az energiaárak a világpiacon, és nem lehet megmondani, hogy ez a háború és ezzel összefüggésben az olajkrízis meddig áll fenn.