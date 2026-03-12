Figyelem! Így változik a közlekedés a nemzeti ünnep hétvégéjén

Nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én, vasárnap több fővárosi helyszínen tartanak rendezvényeket, illetve demonstrációkat. A délelőtti és a kora délutáni órákban közúti korlátozásokra és a közösségi közlekedést is érintő változásokra kell készülni a belvárosban – tájékoztat a Budapesti Közlekedési Központ.

Lezárások lesznek délelőtt a Kossuth Lajos tér és a Margit híd környékén, kora délutántól az Andrássy úton és a Hősök tere környékén, illetve lezárják a Szabadság hidat déltől 20 óráig.

A lezárások miatt számos belvárost érintő BKK-járat megváltozott útvonalon és menetrenddel közlekedik majd, így többek között a nagykörúti 4-es és 6-os villamos, a pesti rakparti 2-es, 2B és 23-as villamosok, a budai rakparti 17-es, 19-es és 41-es, valamint a kiskörúti 47-es és 49-es villamosok, emellett valamennyi belvárosi autóbuszjárat is. A 100E Repülőtéri Expressz vasárnap kora délután csak a reptér és a Kálvin tér között jár.

A BKK azt javasolja a gépjárművel közlekedőknek, hogy kerüljék el a belvárost.

A társaság a kötöttpályás közlekedési eszközök, különösen az utazási igények esetén sűrűbben közlekedő metrók használatát javasolja, a bkk.hu/nemzetiunnep oldalon pedig folyamatosan tájékoztatja ügyfeleit a közösségi közlekedési változásokról. A közúti lezárásokról részletes információk a police.hu weboldalon találhatók.

A BKK járatai március 15-én a vasárnap és ünnepnapokon érvényes menetrendjük szerint indulnak, azonban az ünnepi programokhoz kapcsolódóan nagyobb térségi lezárások lesznek, amelyek jelentősen érintik a közösségi közlekedést is.

Az ünnepi megemlékezések miatt lezárják:

március 15-én 14 órától 22 óráig a Kodály köröndöt, a Városligeti körutat, a Kós Károly sétányt és a Hősök terét.

március 15-én 12 órától 22 óráig a Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között;

március 15-én 8 órától 20 óráig a Podmaniczky utcát a Bajcsy-Zsilinszky út és a Teréz körút között;

március 14-én 12 órától és március 15-én egész nap az Andrássy utat a Bajcsy-Zsilinszky út és az Oktogon között;

március 14-én és 15-én az Andrássy utat az Oktogon és a Hősök tere között;

Szakaszosan és időszakosan lezárják:

március 15-én 13 órától 16:30-ig a József Attila utcát, a Károly körutat és a Deák Ferenc tér–Bajcsy-Zsilinszky út–Andrássy út–Hősök tere útvonalat.

március 15-én 9 órától 16 óráig a Bajcsy-Zsilinszky utat, a Váci utat a Nyugati tér és a Dózsa György út között, a Nyugati téri felüljárót;

A rendezvények idején a résztvevők számától függően biztonsági okokból lezárhatják március 15-én, vasárnap 13 és 15 óra között a Kossuth Lajos tér, a Deák Ferenc tér, az Arany János utca és a Nyugati pályaudvar metróállomást, 14:00 és 17:30 között az M1-es metró Bajcsy-Zsilinszky út és Hősök tere közötti megállóit.

A 100E autóbusz március 15-én, vasárnap 13 és 15 óra között rövidített útvonalon jár, csak a Kálvin térig közlekedik, nem érinti a Deák Ferenc tér és az Astoria megállót. A Kálvin térnél saját megállójában áll meg. A BKK a Deák Ferenc tér és a Kálvin tér között az M3-as metró igénybevételét ajánlja.

A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok március 14-én és 15-én, szombaton és vasárnap rövidített útvonalon, a Közvágóhíd; Pesterzsébet, Pacsirtatelep; illetve a Keleti pályaudvar és a Kossuth Lajos tér (Széchenyi rakpart) között közlekedik, a Kossuth Lajos tér M (Széchenyi rakpart) és a Jászai Mari tér között pótlóbusz nem jár.

A 4-es és a 6-os villamosok március 14-én, szombaton és március 16-án, hétfőn hajnali 3 és 4 óra között a Jászai Mari tér és a Blaha Lujza tér között nem közlekednek, a kimaradó szakaszon pótlóbusszal lehet utazni. Március 15-én, vasárnap 9:30 és 10:10 között csak a Jászai Mari tér és a dél-budai végállomások között közlekednek, 10:10 és 14:40 között pedig csak az Oktogon és a dél-budai végállomások között járnak; 14:40 és 16 óra között a Blaha Lujza tér és az Oktogon között nem közlekednek.

A 17-es villamos március 15-én, vasárnap várhatóan 10 és 13 óra között a Savoya Park és a Széll Kálmán tér, illetve a Bécsi út / Vörösvári út és a Szent Lukács Gyógyfürdő között közlekedik.

A 19-es és a 41-es villamosok március 15-én, vasárnap várhatóan 9:30 és 13 óra között Kelenföld vasútállomás, illetve a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a Batthyány tér, illetve a Bécsi út / Vörösvári út és a Szent Lukács Gyógyfürdő között közlekednek, a Batthyány tér és a Szent Lukács Gyógyfürdő közötti megállókat nem érintik.

A 47-es és a 49-es villamosok március 15-én, vasárnap várhatóan 12 és 19 óra között, a Szabadság híd lezárása idején terelve, a dél-budai végállomások és a Batthyány tér között közlekednek.

A 9-es autóbusz március 15-én várhatóan 8:30 és 12:30 között Óbuda, Bogdáni út és a Zsigmond tér, illetve Kőbánya alsó vasútállomás és a Deák Ferenc tér között közlekedik, a Zsigmond tér és a Deák Ferenc tér közötti megállókat nem érinti; 12:30 és 15:30 között a teljes vonalon, de az Erzsébet hídon át közlekedik.

A 15-ös autóbusz március 15-én 8 és 16 óra között rövidített útvonalon, a Gyöngyösi utca és a Lehel tér között közlekedik.

A 16-os autóbusz március 15-én, vasárnap 13 és 15 óra között rövidített útvonalon, a budai végállomása és a Széchenyi István tér között közlekedik, a József nádor tér, a Hild tér és a Deák Ferenc tér M megállókat nem érinti.

A 20E, a 30-as, a 30A és a 230-as autóbuszok, valamint a 79-es trolibusz március 15-én, vasárnap 12 és 20 óra között terelve, a Városligeten át közlekednek.

A 26-os autóbusz március 15-én, vasárnap 9 és 15 óra között rövidített útvonalon, a Göncz Árpád városközpont és a Margitsziget, Centenáriumi emlékmű között közlekedik.

A 91-es, a 191-es és a 291-es autóbuszok március 15-én, vasárnap 9 és 15 óra között módosított útvonalon, a Nyugati pályaudvar helyett a Széll Kálmán térig közlekednek.

A 105-ös és a 210B autóbuszok március 14-én, szombaton egész nap és március 15-én, vasárnap 9 óra előtt, majd 16 órától üzemzárásig terelve, a Bajcsy-Zsilinszky út–Podmaniczky utca útvonalon közlekednek, nem érintik a Bajcsy-Zsilinszky út és a Hősök tere közötti megállókat; március 15-én 9 és 16 óra között a budai végállomásuk és a Batthyány tér, valamint a pesti végállomásuktól a Lehel térig közlekednek.

A 178-as és a 216-os autóbuszok március 15-én, vasárnap várhatóan 13 és 15 óra között terelve, a budai végállomások és a Batthyány tér között közlekednek.

A 979-es autóbusz március 14-én, szombaton éjszaka mindkét irányban a Bajcsy-Zsilinszky út–Podmaniczky utca–Dózsa György út útvonalon közlekedik.

A 979A autóbusz március 14-én, szombaton éjszaka a Nyugati pályaudvarig közlekedik, a Bajcsy-Zsilinszky út M, az Opera M és az Oktogon M megállókat nem érinti.

A 70-es és a 78-as trolibuszok március 15-én, vasárnap 12 és 16 óra között rövidített útvonalon közlekednek, az Opera M és a Kossuth Lajos tér közötti megállókat nem érintik.

A 72-es trolibusz március 15-én, vasárnap 9 és 16 óra között módosítva közlekedik: az Orczy tér felől délelőtt csak a Deák Ferenc térig, illetve délután a Kálvin térig; Zugló felől pedig délelőtt csak a Kossuth Lajos térig, illetve délután a Lehel térig közlekedik.

A 73-as trolibusz március 15-én, vasárnap 9 és 12 óra között a Lehel tér helyett a Kossuth Lajos térig közlekedik, 12 és 20 óra között rövidített útvonalon, a Kápolna tér és a Keleti pályaudvar között jár.

A 75-ös trolibusz március 15-én, vasárnap 12 és 20 óra között a Dózsa György út helyett a Hermina úton át közlekedik.