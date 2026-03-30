Nagy a baj? Aggasztó hírek érkeztek Zelenszkijről – a felesége kitálalt

Felháborító jelenet a tárgyaláson: vigyorgott a férfi a halott kisfiú családján

Botrányos jelenetek zavarták meg egy nevadai bíróság tárgyalását, ahol egy 11 éves fiú halála miatt áll bíróság előtt egy férfi. Az ügy egy közúti konfliktus nyomán történt tragédiához kapcsolódik, amely nagy felháborodást váltott ki.
A 22 éves Tyler Johns ellen azért folyik eljárás, mert a vád szerint egy közúti konfliktus során tavaly novemberben rálőtt egy másik autóra Las Vegas közelében. A lövés a hátsó ülésen utazó 11 éves fiút találta el, aki a helyszínen meghalt. A gyermeket a nevelőapja vitte éppen iskolába, amikor a két sofőr között vita alakult ki – írja a Washington Post.

A közúti konfliktus, amelynek következtében a 11 éves fiú életét vesztette, Las Vegas közelében történt – Fotó: Unsplash
Közúti konfliktusból fegyverrántás

A beszámolók szerint a férfi a tárgyalás előtt nevetett és sértő megjegyzéseket tett az áldozat családjára. A bíró emiatt élesen figyelmeztette, hangsúlyozva, hogy a bíróságon mindenkinek tisztelettel kell viselkednie, és az ilyen magatartás elfogadhatatlan.

A védelem ugyanakkor tagadja a történteket, és azt állítja, hogy a férfi nem gúnyolta a gyászoló hozzátartozókat.

A hatóságok szerint a tragédia közúti agresszió következménye volt: a két sofőr a zsúfolt autópályán vitába keveredett, majd a vádlott fegyvert rántott, és tüzet nyitott a másik járműre.

A rendőrségi felvételek alapján a férfi a helyszínen feladta magát, és elismerte, hogy ő lőtt. Azt mondta, nem tudta, hogy egy gyermek is az autóban van.

Az ügyvédje szerint a gyilkosság vádja nem állja meg a helyét, mivel nem volt szándékos az emberölés, a bíró azonban ezt elutasította. Kiemelte: aki fegyvert használ ilyen körülmények között, annak számolnia kell a következményekkel.

A férfi jelenleg is őrizetben van, a tárgyalása várhatóan novemberben kezdődik.

Autós konfliktus végződött halálos késeléssel

Tragédiába torkollt egy dühös közúti vita vasárnap Virginiában. A késelés során többen megsérültek, ketten a helyszínen meghaltak.

 

 

