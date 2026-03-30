Felháborító jelenet a tárgyaláson: vigyorgott a férfi a halott kisfiú családján

A 22 éves Tyler Johns ellen azért folyik eljárás, mert a vád szerint egy közúti konfliktus során tavaly novemberben rálőtt egy másik autóra Las Vegas közelében. A lövés a hátsó ülésen utazó 11 éves fiút találta el, aki a helyszínen meghalt. A gyermeket a nevelőapja vitte éppen iskolába, amikor a két sofőr között vita alakult ki – írja a Washington Post.

Közúti konfliktusból fegyverrántás

A beszámolók szerint a férfi a tárgyalás előtt nevetett és sértő megjegyzéseket tett az áldozat családjára. A bíró emiatt élesen figyelmeztette, hangsúlyozva, hogy a bíróságon mindenkinek tisztelettel kell viselkednie, és az ilyen magatartás elfogadhatatlan.

A védelem ugyanakkor tagadja a történteket, és azt állítja, hogy a férfi nem gúnyolta a gyászoló hozzátartozókat.

A hatóságok szerint a tragédia közúti agresszió következménye volt: a két sofőr a zsúfolt autópályán vitába keveredett, majd a vádlott fegyvert rántott, és tüzet nyitott a másik járműre.

A rendőrségi felvételek alapján a férfi a helyszínen feladta magát, és elismerte, hogy ő lőtt. Azt mondta, nem tudta, hogy egy gyermek is az autóban van.

Az ügyvédje szerint a gyilkosság vádja nem állja meg a helyét, mivel nem volt szándékos az emberölés, a bíró azonban ezt elutasította. Kiemelte: aki fegyvert használ ilyen körülmények között, annak számolnia kell a következményekkel.

A férfi jelenleg is őrizetben van, a tárgyalása várhatóan novemberben kezdődik.

