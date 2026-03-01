Óriási bírságot fizethet, ha nem figyel erre az új KRESZ-ben

Jelentősen módosul a KRESZ szeptembertől, és a változások a mezőgazdasági gépeket is érintik. Az új szabályozás egyszerre hoz könnyítéseket és szigorításokat a traktorosok számára. Emelkednek a bírságok, pontosítják a felelősségi köröket, és azt is rögzítik, mikor lehet záróvonalon átlépve kikerülni egy lassú járművet – írja a Zaol.

Jelentősen módosul a KRESZ szeptembertől, és a változások a mezőgazdasági gépeket is érintik. (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A tervezet célja, hogy életszerűbbé tegye a közlekedést a mezőgazdasági járművek számára, miközben csökkenti az adminisztrációs terheket. A részletek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara oldalán is elérhetők.

Új KRESZ: így lehet kikerülni a traktort záróvonalnál

Az egyik legfontosabb változás a forgalom folyamatosságát segíti. Az új KRESZ lehetővé teszi, hogy a személyautók – kizárólag biztonságos körülmények között – átlépjék a záróvonalat, ha rendkívül lassan haladó mezőgazdasági járművet érnek utol.

Cserébe a traktorokra szigorúbb szabályok vonatkoznak: kötelező az úttest jobb szélén haladniuk, többsávos úton nem használhatják a bal szélső sávot és általános előzési tilalom érvényes rájuk.

Az új KRESZ könnyítést is tartalmaz: traktorral és munkagéppel be lehet hajtani olyan útszakaszra, ahol egyébként behajtási tilalom van érvényben – ha a munkavégzés helyszíne másként nem közelíthető meg, vagy a kerülőút legalább másfélszer hosszabb lenne.

Sárfelhordásért akár 300 ezer forintos bírság is lehet

A sárfelhordás régóta konfliktusforrás a gazdák és az autósok között. Az új KRESZ jelentősen szigorít ezen a területen.

A tisztítási kötelezettség már nemcsak a kerekekre, hanem a vázra és a munkagépekre (pl. eke, tárcsa) is kiterjed. Ha a tisztítás helyben nem oldható meg, az úttestre került sarat azonnal el kell takarítani.

Amennyiben ez nem lehetséges azonnal, mindkét irányból figyelmeztető jelzést kell kihelyezni. A helyszíni bírság 30–65 ezer forintig terjedhet, míg a közigazgatási bírság 150–300 ezer forint között mozoghat.

