Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt

Ezt látnia kell!

Fotó bizonyítja, hogy a Tisza jelöltje szerepelt le Kazincbarcikán

krumpli

Három egyszerű trükk, hogy a krumpli ne feketedjen meg főzés után

4 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokak számára meglepő, hogy a főtt burgonya néha sötét foltokat kap, pedig teljesen friss volt főzés előtt. A krumpli elszíneződése azonban egy ismert kémiai reakció következménye, amely néhány egyszerű konyhai trükkel megelőzhető.
Link másolása
Vágólapra másolva!
krumplifeketetippek-tanácsok

A jelenség mögött általában az oxidáció áll. Amikor a krumpliban található klorogénsav vasionokkal és oxigénnel reakcióba lép, sötét színű vegyület keletkezik. Ez ugyan nem veszélyes, de az étel kinézetét jelentősen rontja - tájékoztat a The Guardian.

krumpli Meglepő vizsgálati eredmény: a sült krumpli nem egy hizlaló köret, ha megfelelő formában fogyasztjuk
A frissen főtt krumpli akkor marad szép színű, ha nem hagyjuk a vízben kihűlni
Fotó: Unsplash

Miért feketedik meg a krumpli főzés után?

A főzés közbeni elszíneződés egy természetes kémiai folyamat eredménye. 

A folyamatot több tényező is erősítheti:

  • a főzővíz pH-értéke;
  • a használt edény anyaga;
  • a lassú lehűlés a főzővízben.

Ha a krumplit főzés után a vízben hagyjuk kihűlni, a reakció tovább folytatódhat, ezért az elszíneződés még erősebb lehet.

Hogyan lehet megakadályozni, hogy a krumpli megfeketedjen?

A szakácsok szerint a legfontosabb, hogy a főzés után a krumplit azonnal leszűrjük, majd hagyjuk gőzölögve megszáradni. Ha a burgonya hosszabb ideig vízben marad, könnyen megszívja magát folyadékkal, és nemcsak elszíneződhet, hanem állaga is romolhat. Az is segíthet, ha a főzővíz kissé savas. Egy kevés citromlé vagy borkő hozzáadása csökkentheti annak esélyét, hogy a reakció bekövetkezzen.

Miért barnul meg a felvágott krumpli?

A szakácsok azt javasolják, hogy a feldarabolt krumplit főzésig hideg vízben tartsuk. Ez lassítja a folyamatot, bár teljesen nem állítja meg. A vízbe egy kevés citromlevet vagy ecetet is lehet tenni, ami tovább csökkenti az elszíneződés esélyét.

Három tipp, hogy ne feketedjen be a krumpli

1. Citrom a főzővízben
Egy kevés citromlé savasabbá teszi a vizet, ami segíthet megelőzni az oxidációs reakciót.

2. Megfelelő edény használata
Az alumínium vagy szénacél edények reakcióba léphetnek a burgonya egyes összetevőivel. A szakértők inkább rozsdamentes acél edényt ajánlanak.

3. Tengeri alga a főzéshez
Egyes séfek tengeri algát tesznek a főzővízbe. Az alga ásványi anyagokat ad az ételhez, és egyben segíthet stabilizálni a főzés során kialakuló kémiai folyamatokat.

Ha így tároljuk a kenyeret, megmenthetjük a penészedéstől

A kenyér gyors kiszáradása vagy penészedése sok bosszúságot okozhat a konyhában, pedig gyakran nem a pék hibája a gond. A megfelelő tárolással jelentősen meghosszabbítható a kenyér frissessége, miközben az íze és az állaga is megmarad. Mutatjuk, mely megoldások működnek – és melyeket érdemes messziről elkerülni.

Ezt az öt ételt ne melegítse fel újra - komolyabb bajt csinálhat, mint gondolná

Egy fárasztó nap után kevés dolog praktikusabb, mint elővenni az előző napi vacsora maradékát. Az ételek újramelegítése azonban nem mindig veszélytelen: egyes alapanyagoknál emésztési zavarok, sőt ételmérgezés is lehet a vége.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!