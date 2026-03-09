Három egyszerű trükk, hogy a krumpli ne feketedjen meg főzés után

A jelenség mögött általában az oxidáció áll. Amikor a krumpliban található klorogénsav vasionokkal és oxigénnel reakcióba lép, sötét színű vegyület keletkezik. Ez ugyan nem veszélyes, de az étel kinézetét jelentősen rontja - tájékoztat a The Guardian.

A frissen főtt krumpli akkor marad szép színű, ha nem hagyjuk a vízben kihűlni

Fotó: Unsplash

Miért feketedik meg a krumpli főzés után?

A főzés közbeni elszíneződés egy természetes kémiai folyamat eredménye.

A folyamatot több tényező is erősítheti:

a főzővíz pH-értéke;

a használt edény anyaga;

a lassú lehűlés a főzővízben.

Ha a krumplit főzés után a vízben hagyjuk kihűlni, a reakció tovább folytatódhat, ezért az elszíneződés még erősebb lehet.

Hogyan lehet megakadályozni, hogy a krumpli megfeketedjen?

A szakácsok szerint a legfontosabb, hogy a főzés után a krumplit azonnal leszűrjük, majd hagyjuk gőzölögve megszáradni. Ha a burgonya hosszabb ideig vízben marad, könnyen megszívja magát folyadékkal, és nemcsak elszíneződhet, hanem állaga is romolhat. Az is segíthet, ha a főzővíz kissé savas. Egy kevés citromlé vagy borkő hozzáadása csökkentheti annak esélyét, hogy a reakció bekövetkezzen.

Miért barnul meg a felvágott krumpli?

A szakácsok azt javasolják, hogy a feldarabolt krumplit főzésig hideg vízben tartsuk. Ez lassítja a folyamatot, bár teljesen nem állítja meg. A vízbe egy kevés citromlevet vagy ecetet is lehet tenni, ami tovább csökkenti az elszíneződés esélyét.

Három tipp, hogy ne feketedjen be a krumpli

1. Citrom a főzővízben

Egy kevés citromlé savasabbá teszi a vizet, ami segíthet megelőzni az oxidációs reakciót.

2. Megfelelő edény használata

Az alumínium vagy szénacél edények reakcióba léphetnek a burgonya egyes összetevőivel. A szakértők inkább rozsdamentes acél edényt ajánlanak.

3. Tengeri alga a főzéshez

Egyes séfek tengeri algát tesznek a főzővízbe. Az alga ásványi anyagokat ad az ételhez, és egyben segíthet stabilizálni a főzés során kialakuló kémiai folyamatokat.

