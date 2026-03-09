Egyre több a kullancs: erre figyelmeztetnek a túrázók

A Kaposvár környéki Zselicben kirándulók egyre gyakrabban számolnak be arról, hogy séta közben vagy után több példányt is találnak magukon vagy háziállataikon. A kullancs aktivitása ma már nem kizárólag a meleg hónapokra korlátozódik, ezért a természetben járók számára egész évben fennállhat a kullancsveszély - tájékoztat a Sonline.

Egy apró kullancs akár komoly betegségeket is terjeszthet

Fotó: Unsplash

A szakemberek szerint a jelenség nem meglepő. Az enyhébb telek kedveznek az élősködők fennmaradásának, mivel a hideg ritkán pusztítja el teljesen az állományt. A kis ízeltlábúak az avarban, a talaj felső rétegében vagy a növényi maradványok között vészelik át a hidegebb időszakot, ahol a hőmérséklet kiegyenlítettebb.

A Kaposvár környéki erdők, így a Zselic területe is kedvező élőhelyet biztosít ezeknek az élősködőknek. A nedves avar, a sűrű aljnövényzet és a vadállatok jelenléte mind hozzájárul ahhoz, hogy a populáció stabil maradjon.

Hogyan védekezhetünk a kullancsok ellen?

A szakemberek szerint a kullancs elleni védekezés több egyszerű lépéssel is hatékonyabbá tehető. Kiránduláskor érdemes zárt ruházatot viselni, a nadrág szárát a zokniba tűrni, és rovarriasztó szereket használni.

A fertőző betegségek közül a kullancsok által terjesztett agyvelőgyulladás ellen létezik védőoltás. Egy barcsi gyógyszerész tájékoztatása szerint az FSME vakcina jelenleg elérhető a patikákban, mind a felnőtteknek, mind a gyermekeknek szánt változatban. Az oltás az egyik leghatékonyabb megelőzési lehetőség a súlyos szövődmények ellen.

Alfa-gal allergia - amikor egy kullancscsípés végzetes ételallergiát okozhat

Sokkoló és meglepő! Ritka, sokáig félreértett allergiás állapot került a figyelem középpontjába, miután egy 47 éves férfi halála mögött alfa-gal allergiát azonosítottak. Az eset új megvilágításba helyezi a kullancs által kiváltott ételallergiák veszélyeit.