Ajjaj! Megcsípte egy kullancs? Mutatjuk, mi a teendő!

A természet kikapcsol – a meleg beköszöntével sokan mennek ki a természetbe túrázni, kocogni vagy sétálni, azonban a kullancsszezon beköszöntével előfordulhat, hogy a kis kellemetlen vendéget is hazavisszük. Az enyhüléssel az idei kullancsszezon is berobbant, ezért érdemes felkészülni, és ismerni ezeknek az apró vérszívóknak a szokásait – írja a Kemma.
A természet szépsége mellett a kullancsok jelenléte kevésbé vonzó, hiszen a bőrbe fúródva akár komoly egészségügyi kockázatot is jelenthetnek. A felmelegedő időjárás miatt a tél után a kullancsok aktívvá válnak, és érdemes odafigyelni a védekezésre.
Hogyan védekezzünk a kullancsok ellen?
A legfontosabb lépés a megelőzés: a természetben viseljünk hosszú ujjú felsőt és hosszú nadrágot, és tűrjük be a ruházatot a bakancsba.
A kullancsok aprók és gyakran észrevétlenek maradnak, ezért a kirándulás után alapos testellenőrzés javasolt. A hajlatokat különös alapossággal vizsgáljuk át.
Ha kullancsot találunk a bőrünkben, ne essünk pánikba: egy csipesszel óvatosan, de határozottan húzzuk ki – a csipeszt helyezzük minél közelebb a kullancs fejéhez, egészen a bőr felületéig. Fontos, hogy a kullancs feje ne maradjon a bőrben, mert így a kórokozók bejuthatnak a szervezetbe. Ha nincs otthon speciális kullancs-csipesz, a szemöldökcsipesz is használható.
A legismertebb kullancs által terjesztett betegség a Lyme-kór, amely baktériumok révén fertőz. Nem minden kullancs fertőzött, de a csípés helyén jelentkező duzzanat és pirosodás figyelmeztető jel lehet. Ha a piros folt terjed vagy gyűrűzni kezd, mindenképpen forduljunk orvoshoz.
Egyre több a kullancs: erre figyelmeztetnek a túrázók
Egy természetjáró figyelmeztető bejegyzést tett közzé a Zselici Természetkedvelők Facebook-csoportban, miután kirándulásai során szokatlanul sok élősködővel találkozott Kaposvár környékén. A beszámoló szerint a kullancsok már a téli hónapokban is jelen voltak az erdőkben, és a tavasz közeledtével még aktívabbá váltak. A tapasztalat különösen a kutyatulajdonosok és túrázók számára lehet fontos figyelmeztetés.
Alfa-gal allergia – amikor egy kullancscsípés végzetes ételallergiát okozhat
Ritka, sokáig félreértett allergiás állapot került a figyelem középpontjába, miután egy 47 éves férfi halála mögött alfa-gal allergiát azonosítottak. Az alfa-gal allergia egy különleges ételallergia, amely az emlősök húsában található speciális cukoranyaggal szembeni túlérzékenységet jelenti. A reakció kialakulása szoros összefüggésben állhat egy kullancscsípéssel, amely után az immunrendszer tévesen veszélyesként azonosítja a vörös hús bizonyos összetevőit.