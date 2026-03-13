Ajjaj! Megcsípte egy kullancs? Mutatjuk, mi a teendő!

A természet kikapcsol – a meleg beköszöntével sokan mennek ki a természetbe túrázni, kocogni vagy sétálni, azonban a kullancsszezon beköszöntével előfordulhat, hogy a kis kellemetlen vendéget is hazavisszük. Az enyhüléssel az idei kullancsszezon is berobbant, ezért érdemes felkészülni, és ismerni ezeknek az apró vérszívóknak a szokásait – írja a Kemma.

Itt a kullancsszezon, így védekezhet a vérszívók ellen (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A természet szépsége mellett a kullancsok jelenléte kevésbé vonzó, hiszen a bőrbe fúródva akár komoly egészségügyi kockázatot is jelenthetnek. A felmelegedő időjárás miatt a tél után a kullancsok aktívvá válnak, és érdemes odafigyelni a védekezésre.

Hogyan védekezzünk a kullancsok ellen?

A legfontosabb lépés a megelőzés: a természetben viseljünk hosszú ujjú felsőt és hosszú nadrágot, és tűrjük be a ruházatot a bakancsba.

A kullancsok aprók és gyakran észrevétlenek maradnak, ezért a kirándulás után alapos testellenőrzés javasolt. A hajlatokat különös alapossággal vizsgáljuk át.

Ha kullancsot találunk a bőrünkben, ne essünk pánikba: egy csipesszel óvatosan, de határozottan húzzuk ki – a csipeszt helyezzük minél közelebb a kullancs fejéhez, egészen a bőr felületéig. Fontos, hogy a kullancs feje ne maradjon a bőrben, mert így a kórokozók bejuthatnak a szervezetbe. Ha nincs otthon speciális kullancs-csipesz, a szemöldökcsipesz is használható.

A legismertebb kullancs által terjesztett betegség a Lyme-kór, amely baktériumok révén fertőz. Nem minden kullancs fertőzött, de a csípés helyén jelentkező duzzanat és pirosodás figyelmeztető jel lehet. Ha a piros folt terjed vagy gyűrűzni kezd, mindenképpen forduljunk orvoshoz.

Egyre több a kullancs: erre figyelmeztetnek a túrázók

Egy természetjáró figyelmeztető bejegyzést tett közzé a Zselici Természetkedvelők Facebook-csoportban, miután kirándulásai során szokatlanul sok élősködővel találkozott Kaposvár környékén. A beszámoló szerint a kullancsok már a téli hónapokban is jelen voltak az erdőkben, és a tavasz közeledtével még aktívabbá váltak. A tapasztalat különösen a kutyatulajdonosok és túrázók számára lehet fontos figyelmeztetés.