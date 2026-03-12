Meglepő felfedezés: ez a fűszer segíthet tovább élni

Hírlevél
Egy kurkumában található természetes vegyület segíthet meghosszabbítani az életet és javíthatja az időskori egészségi állapotot. A kurkuma jótékony hatását az öregedésre amerikai kutatók mutatták ki.
A lenta.ru cikke szerint a kutatók több, a kurkumában található természetes vegyületet vizsgáltak, és azt találták, hogy a biszdemetoxi-kurkumin (BDMC) nevű anyag mutatta a legerősebb hatást. Kísérletekben fonálférgeken tesztelték a vegyületet, és azt tapasztalták, hogy folyamatos alkalmazás mellett az átlagos élettartam mintegy 17,7 százalékkal nőtt. Ha az anyag adagolását az élőlények életének közepén kezdték el, az élettartam-növekedés 24,2 százalékot is elérte, tehát a kurkuma meghosszabbíthatja az életünket. 

A biszdemetoxi-kurkumin egy természetes vegyület, ami a kurkuma rokona – Fotó: Unsplash
A biszdemetoxi-kurkumin egy természetes vegyület, ami a kurkuma rokona
Fotó: Unsplash

A kurkuma természetes rokonát vizsgálták

Azt is megfigyelték, hogy a vegyület javította az úgynevezett egészséges öregedés mutatóit: az állatok mozgékonyabbak maradtak, tovább megőrizték szaporodóképességüket, és csökkentek a sejtek öregedésének jelei, valamint a zsírfelhalmozódás. A kutatók egy természetes vegyületet, a biszdemetoxi-kurkumint vizsgálták, amely a kurkumin rokona, de annál stabilabb és jobban oldódik.

A kísérletekben azt találták, hogy ez az anyag a fonálférgeknél meghosszabbította az élettartamot, és jobban ellenállóvá tette őket a hőstresszel szemben. Nemcsak tovább éltek, hanem tovább maradtak jobb fizikai állapotban is: mozgékonyabbak voltak, termékenyebbek maradtak, és kevesebb öregedéshez kapcsolódó elváltozást mutattak.

 A legerősebb hatást akkor figyelték meg, amikor a kezelést az élet középső szakaszában kezdték el. A kutatás szerint a vegyület hatása valószínűleg egy fontos sejtfelszíni receptorhoz, az EGFR-hez kapcsolódik, amely több alapvető biológiai folyamatot irányít.

Az elemzések szerint a hatás hátterében az állhat, hogy a vegyület hatással van az EGFR nevű jelátviteli rendszerre, amely fontos szerepet játszik a sejtek működésének szabályozásában.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az eredmények egyelőre modellorganizmusokon születtek, ezért további vizsgálatokra van szükség annak megállapítására, hogy az emberek esetében is hasonló hatás figyelhető-e meg.

Kevés magyar fogyasztja, pedig valódi szuperétel – így csempészhetjük be az étrendünkbe

A kurkuma igazi csodaszer: gyulladáscsökkentő, erősíti az immunrendszert, és még finomabbá is teszi az ételeinket, mégis kevesen használjuk.

Minden, amit a kurkumáról tudni kell

A kurkumát ősi idők óta használják egészségügyi és kulináris célokra.Ez az arany színű fűszer azonban nem csak ételek és italok ízesítésére szolgál, hanem számos egészségügyi előnnyel is rendelkezik.

 

 

