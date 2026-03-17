Szentkirályi Alexandra élesen bírálta a marihuána legalizációját támogató politikusokat, miután a Kutyapárt listavezetője arról beszélt, hogy az állam bevételhez juthatna a könnyű drogok legalizálásából. A főpolgármester-jelölt szerint elfogadhatatlan, hogy bárki pénzügyi kérdésként beszéljen a kábítószerekről, miközben azok szerinte függőséget, leépülést és súlyos társadalmi károkat okoznak.

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán arról beszélt, hogy szerinte a drogpárti politika súlyos következményekhez vezethet. Úgy fogalmazott, mindenki ismeri azoknak a nyugati nagyvárosoknak a példáját, ahol a drogokkal szembeni engedékenyebb hozzáállás nyomán drámai állapotok alakultak ki az utcákon.

A politikus azt is hangsúlyozta, hogy anyaként és közéleti szereplőként különösen fontosnak tartja: ne lehessen az emberek függőségéből állami bevételt csinálni. Bejegyzését erős üzenettel zárta, és világossá tette, hogy határozottan ellenzi a kábítószerek legalizálását sürgető politikai törekvéseket.