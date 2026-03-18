Megdöbbentő dolgot fedeztek fel a rajongók Lakatos Márk oldalán

Úgy tűnik, lezárult Lakatos Márk és kubai párja, Irain Gainza – ismertebb nevén Alain – kapcsolata. A stylist és szerelme minden közös fotót és videót eltávolított a közösségi felületeiről, mintha a közös múltat teljesen kitörölték volna – írja a Blikk.

Lakatos Márk kapcsolata véget ért? Eltűntek a közös emlékek a közösségi oldaláról

A jelek szerint Lakatos Márk nemcsak a közös emlékeket, hanem az elmúlt két és fél év történéseit is igyekszik kizárni a nyilvánosságból. A korábban nyíltan vállalt kapcsolat és a dániai házasság mára szinte nyomtalanul eltűnt az online térből.

A történet előzményei között szerepel, hogy néhány hónappal ezelőtt egy svájci férfi kereste meg a sajtót, komoly állításokat megfogalmazva Alainnel kapcsolatban. Elmondása szerint a fiatal férfi hónapokon keresztül vele élt Svájcban, miközben állítólag más módon is pénzhez jutott, majd távozásakor jelentős összeget vihetett magával.

A pár kapcsolata tavaly tavasszal komoly szintre lépett: Dániában összeházasodtak, ami lehetőséget biztosított Alain számára az európai tartózkodásra is. Ennek ellenére az utóbbi időszakban már nem jelentek meg friss közös tartalmak, ami sokaknak feltűnt.

A végső fordulatot az jelenthette, hogy a közelmúltban az összes korábbi közös poszt – köztük a koppenhágai esküvő és a közös utazások emlékei – eltűntek mindkettejük profiljáról.

Kőkemény vádak: Lakatos Márk kubai férje egy veszélyes bűnöző lehet

Döbbenetes dolgokat állít egy Peter Josipovic nevű svájci férfi. Elmondása szerint Lakatos Márk kubai férje melegbárokban árulta a testét, mialatt tavaly, közel fél évig együtt éltek. Amikor pedig szakított vele, másfél millió forintnyi összeget ellopott tőle.

Hollandiában kapták el a Lakatos Márkkal összefüggésbe hozott ügy egyik gyanúsítottját

Elfogta a holland rendőrség azt a férfit, aki ellen emberkereskedelem miatt a magyar bíróság korábban európai és nemzetközi elfogatóparancsot adott ki. A botrányt egy egykori intézetis fiú indította el, aki arról számolt be, hogy 15 éves korában Lakatos Márk fajtalankodott vele. A stylist mindvégig tagadta az ellene felhozott vádakat, és jelenleg sem gyanúsítottja a nyomozásnak.