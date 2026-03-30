Mozdulni sem lehetett Békéscsabán, mindenki az országjárásra volt kíváncsi – galéria

Lázár János a közösségi oldalán számolt be Orbán Viktor országjárásának békéscsabai állomásán tapasztaltakról. A bejegyzésben Lázár János hangsúlyozta a támogatók jelenlétét és a nyugodt fellépés fontosságát.
Minden várakozást felülmúló érdeklődés övezte Orbán Viktor országjárásának békéscsabai állomását, ahol a lelkes támogatók ezúttal is nagy számban gyűltek össze. A rendezvény hangulatát jól tükrözi, hogy a résztvevők egységesen és határozottan álltak ki a kormány politikája mellett.
Galéria: Lázár János: Békéscsabán is mi vagyunk többen!
1/16
Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának békéscsabai állomásán, 2026. március 29-én
Lázár János a közösségi oldalán osztotta meg gondolatait az eseményről, amelyben hangsúlyozta: a békéscsabai jelenlét is azt mutatja, hogy továbbra is jelentős támogatottság áll mögöttük. Bejegyzésében kiemelte, hogy a különböző provokációk ellenére is megőrzik a nyugalmukat, és kitartanak az általuk képviselt irány mellett.
Mi vagyunk a nyugodt erő, és ha sokat dolgozunk, április 12-én győzni fogunk!
- fogalmazott Lázár János.
Orbán Viktor Békéscsabán: Az ukránok a pénzükkel, az olajblokádjukkal, és a kémeikkel próbálnak egy ukránbarát kormányt létrehozni Magyarországon. Ne engedjük, hogy sikerüljön Zelenszkij terve!
Orbán Viktor országjárásán a Viharsarokban zárja a hetet
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!