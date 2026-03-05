Lázár János a Magyar Péter és Zelenszkij közötti kapcsolatról

Lázár János is reagált a magyar miniszterelnököt ért halálos ukrán fenyegetésre.

Lázár János beszél a balassagyarmati Lázárinfón

Fotó: Facebook/ Lázár János

Lázár János fölszólította Magyar Pétert

A politikus egy videóban reagált a magyar miniszterelnököt ért halálos fenyegetésre. Lázár János a videóban elmondta, hogy Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort, és ezáltal minden magyar honfitársunkat. Lázár János a videóban felszólította Magyar Pétert, hogy hagyja abba a színjátékot.

Pontosan tudjuk, és mindenki látja, hogy összejátszik Zelenszkijjel

– mondta Lázár János a videóban.

Lázár János elmondta, hogy Zelenszkij ukránbarát kormányt akar Magyarországon, Magyar Péter pedig hatalmat. Magyar Péter az ukránokat támogatja, az ukránok pedig pénzelik Magyar Pétert, hogy hatalomra kerülhessen.

Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort

Reméljük, hogy az Európai Unióban egy személy nem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy annak első, 90 milliárdos részletét, és az ukrán katonáknak lesz fegyverük. Ellenkező esetben átadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a srácainknak, hadd hívják fel őt, és beszéljenek vele a saját nyelvükön

– így hangzottak el Volodimir Zelenszkij ukrán államfő szavai, melyek egyértelműen utalnak arra, hogy halálosan megfenyegette Orbán Viktort.

