Lázár János: A Tisza és Magyar Péter árulja Magyarországot!

Mint ismert Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert telefonos beszélgetését Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel titkosszolgálati eszközökkel lehallgatták, és a Tisza Párt újságírójának az információkat kiszolgáltatták. Ezt Lázár János építési és közlekedési miniszter sem hagyta szó nélkül az országjárás kecskeméti állomásán.

„Ma világosan kiderült, hogy idegen ügynökök finanszírozzák és idegenek finanszírozzák a Tisza Párt újságíróit” – jelentette ki Lázár. Az alábbiakban hallgathatja meg, mit mondott még a politikus a kialakult helyzetről.

Tiszafüreden is egyértelműnek kell lennie: ha a Tisza Párt nyeri meg a választást, a vidéknek kuss lesz a neve – jelentette ki az építési és közlekedési miniszter a Lázárinfó Expressz tegnapi állomásán. Lázár János szerint a vidéki Magyarország nem járna jól Magyar Péterékkel.







