Ezt kevesen tudták róla: döbbenetes őszinteséggel beszélt magáról Lékai-Kiss Ramóna

Lékai-Kiss Ramóna idén nemcsak vendégként, hanem házigazdaként is részt vett az eseményen, ahol elmondása szerint fantasztikus élmény volt ennyi inspiráló nő között állni a színpadon. Úgy fogalmazott, ez az a nap, amikor valóban a nőké a főszerep – írja a Blikk.

Lékai-Kiss Ramóna

Fotó: Máté Krisztián/MW Bulvár

A műsorvezetőt különösen egy fiatal díjazott beszéde gondolkodtatta el. Elárulta, hogy ráébredt: sokan hibáznak, amikor azt gondolják, egy bizonyos kor felett már nincs mit tanulniuk a fiatalabb generációtól. Szerinte éppen ellenkezőleg, a húszévesek szemlélete rengeteget adhat.

A 40. születésnapja kapcsán is meglepő őszinteséggel beszélt. Elmondta, egyáltalán nem érzi az idő múlását, sőt, hálás azért, hogy a mai napig új lehetőségeket kap a szakmájában. Ugyanakkor tudatosan figyel az egészségére is, mert hosszú távra tervez.

A jövővel kapcsolatban is van egy fontos célja. Mosolyogva jegyezte meg, hogy szeretné megélni az unokái születését, ezért is tartja fontosnak az egyensúlyt az életében.

Lékai-Kiss Ramóna szerint azonban a mértékletesség a kulcs. Nem híve a szélsőségeknek, nem sanyargatja magát, viszont nem mond le az örömökről sem. Mint mondta, számára az élet része a finom ételek, egy pohár jó magyar fehérbor és a zene is.

