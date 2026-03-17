Leslie Mandoki új dallal emeli a Bayernt, megszületett a Road to Budapest

A nemzetközileg elismert zeneszerző, producer és előadó, Leslie Mandoki ismét jelentős sporttörténeti zenei projekt élére állt, ugyanis ő a producere, zeneszerzője és szövegírója annak az új dalnak, amely az FC Bayern München aktuális nemzetközi szereplésének meghatározó és erőteljes zenei kísérője lett. A kompozíció stadionhimnusz, ugyanakkor érzelmekkel telített, közösségteremtő alkotás is, amely a klub szurkolóinak és játékosainak közös célját, a csúcsra vezető utat fogalmazza meg zenei formában.

Leslie Mandoki: A Jubileumi szimfóniától a stadionhimnuszokig

Az együttműködés gyökerei az Audi százéves jubileumára komponált szimfóniáig nyúlnak vissza. Az ünnepi eseményen Angela Merkel és Wolfgang Porsche mellett Leslie Mandoki is jelen volt, itt vetődött fel az ötlet, hogy Karl-Heinz Rummenigge felkéri őt új himnuszok megírására az FC Bayern számára. Leslie fiával közösen tíz új himnuszt készített, valamint modern hangszerelésben dolgoztak fel egy korábbi klasszikus klubdalt is. A felvételeken amatőr énekesek is közreműködtek az FC Bayern hivatalos szurkolói klubjának közvetítésével. Ezek a dalok ma már a mérkőzések állandó zenei elemei.

A Road to Budapest születése személyes történet

A Road to Budapest ötlete egy vacsora során született meg, amikor a klub vezetőivel egy mérkőzés után a következő nagy célról beszélgettek. Leslie Mandokit egy asztalon látott felirat ihlette meg, amely a Bajnokok Ligája budapesti döntőjére utalt. Elmondása szerint azonnal érezte, hogy ez több lehet egyszerű szlogennél. A dal végül Budapest felé autózva formálódott meg benne. Úgy fogalmazott: a zene képes energiát adni, hitet erősíteni, és amikor egy közösség együtt énekli, abból valódi erő születik. A felvételek ezúttal is a szurkolói közösség bevonásával készültek.

A Red Rock Studio világszintű alkotói központ

A dal a Starnbergi-tó partján található Red Rock Studioban készült, amely több mint negyven éve a nemzetközi zenei élet egyik fontos alkotói helyszíne. Leslie Mandoki szerint a stúdió különlegessége, hogy a legmodernebb technológiai megoldásokat ötvözi az analóg zenei értékrenddel. A Red Rock évtizedek óta világszintű produkcióknak ad otthont, és ma is a vezető stúdiók között tartják számon.