Olcsó k***ának nevezték Lolát – így vágott vissza a durva beszólásra

Ezúttal egy mocskolódó komment miatt került a figyelem középpontjába a népszerű énekesnő. Egy szokás szerint arcát és nevét nem vállaló kommentelő (vélhetően) „olcsó k***ának” nevezte Lolát. A híresség reakciója sem maradt el.

A képen Lola látható Fotó: MW Bulvár

Lola ironikusan reagált a durva sértésre

Lola ezúttal sem hagyta szó nélkül a sértést. Az énekesnőt egy arctalan kommentelő durván támadta a közösségi médiában, és nagyon gyanús, hogy „olcsó k***ának” nevezte.

Olcso k vagy igyis ugyis

– írta egy arctalan kommentelő az énekesnő elbűvölő képe alá.

A beszólás gyorsan feltűnést keltett, Lola azonban egy pillanatra sem jött zavarba. Határozottan, ugyanakkor gúnyos hangnemben reagált a bántó üzenetre, és inkább a helyesírási hibára hívta fel a figyelmet. Válaszában ezt írta:

Helyesen: olcsó k* vagy így is, úgy is! Legközelebb így írd! Puszi.

Lola ezzel világossá tette, hogy nem hagyja magát, és a rosszindulatú megjegyzéseket is képes higgadtan, csípős humorral kezelni. Az eset után többen is kiálltak mellette a kommentmezőben.

Az esetről a Blikk segítségével szereztünk tudomást.

