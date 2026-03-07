Ma 69 éve indult útjára a magyarok legnépszerűbb szerencsejátéka

A klasszikus 5/90-es rendszerű játékot, azaz az Ötöslottót az állami Szerencsejáték Zrt. jogelődje indította el. A cél az volt, hogy a játék bevételeiből sport- és közösségi célokat támogassanak – innen ered a „sportfogadás” és a lottó szoros történelmi kapcsolata. Az első sorsolást hatalmas érdeklődés övezte: az emberek hosszú sorokban álltak a szelvényekért, pedig akkoriban még senki sem tudta, mekkora őrület lesz belőle.

Magyarországon 59 éves múltra tekint vissza a lottó, amely máig a legnépszerűbb szerencsejáték

Fotó: Northfoto

Az első években a sorsolás teljesen manuálisan zajlott. A számokat egy gömbből húzták ki, közjegyző jelenlétében. Nem volt számítógép, nem volt digitális rendszer – csak golyók, jegyzőkönyv és feszült csend.

A televíziós közvetítések később igazi szombat esti programmá váltak. Generációk nőttek fel úgy, hogy a hétvége elképzelhetetlen volt lottósorsolás nélkül.

Hatalmas felhajtás előzte meg az első lottósorsolást

1957 elején valóságos izgalom söpört végig az országon. A forradalom utáni nehéz hónapokban az embereknek szükségük volt valami újra, valamire, ami reményt ad – és pontosan ezt ígérte az akkor induló magyar lottó. Az első, 1957. március 7-i sorsolást komoly propaganda és sajtófigyelem előzte meg. A plakátok és újsághirdetések azt hangsúlyozták, hogy a játék bevétele a sportot támogatja – nem véletlen, hogy a lebonyolítást a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság végezte, amely a mai Szerencsejáték Zrt. jogelődje volt.

Az új szerencsejáték bevezetése állami döntés volt: a cél a költségvetési bevételek növelése és a sport finanszírozása. A szelvények gyorsan fogytak, sokan életükben először próbáltak szerencsét.

Az első sorsolásra összesen 1 505 546 darab érkezett be a 3 forint 30 fillérbe kerülő szelvényből, telitalálat nem volt, négy találatot heten értek el, ők egyenként 160 810 forintot nyertek.

Forgatható gömbből húzták az első számokat

Az első lottóhúzást ünnepélyes keretek között, Budapesten, a korabeli sajtó beszámolói szerint nyilvános eseményként tartották meg. A kézi sorsolásnál közjegyző felügyelte a folyamatot, a számokat egy forgatható gömbből húzták ki. A légkör feszült volt: minden kihúzott golyónál érezni lehetett, hogy történelmi pillanat születik. A televízió akkor még gyerekcipőben járt, így az eredményeket elsősorban rádión és a másnapi újságokban tették közzé.