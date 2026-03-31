Megjött a Lutri, a „szerencsétlenek” lottója – íme az első nap nyerőszámai

A Lutri 2026. március 30-án indult el Magyarországon, és a hivatalos leírás szerint 49 számból kell kiválasztani 10-et, majd azért drukkolni, hogy a négy egymást követő sorsolás egyikén se húzzák ki őket. A játék legnagyobb újdonsága, hogy a résztvevők naponta dönthetnek: kiszállnak az addig elért nyereménnyel, vagy tovább kockáztatnak a még nagyobb összeg reményében. A maximális főnyeremény (negyedik sorsolás végén) 400 millió forint – írja a Blikk.
Íme a Lutri nyerőszámai (2026.03.30.):
46, 7, 2, 48, 18, 6, 37, 34, 26, 22, 19, 20, 5, 15
Mi az a Lutri és hogyan kell játszani?
A Lutri nemcsak egy új szerencsejáték, hanem annak a jele is, hogy a Szerencsejáték Zrt. újabb, fiatalabb vagy eddig kevésbé aktív játékosokat próbál megszólítani. A társaság hivatalos kommunikációja szerint a cél az, hogy a klasszikus lottóélményt új perspektívába helyezzék, vagyis a termék egyszerre innovációs és piaci lépés is.
- 49 számból kell kiválasztani 10-et
- sorsolásonként 14 számot húznak ki
- a cél az, hogy ne legyen találat
- egy szelvény legfeljebb négy egymást követő napon marad játékban
- a játékos minden nap dönthet arról, hogy kiszáll-e vagy továbbmegy
- a sorsolásokat minden nap 23:30 és 23:59 között tartják
Mi benne a csavar?
A Lutri lényege éppen az, hogy teljesen megfordítja a megszokott logikát. Míg a legtöbb lottójátéknál a helyes számok eltalálása a cél, itt az a szerencsés, ha a játékos számai nem kerülnek elő. Ez a fordított játékmenet és a napi döntési lehetőség teszi igazán szokatlanná a terméket a magyar piacon.
