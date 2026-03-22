M1-es autópálya

Komoly változás jön az utakon – sokakat érint vasárnaptól

Vasárnaptól jelentős forgalmi változások lépnek életbe a forgalmas útszakaszon. Az M1-es autópálya érintett részén új terelés és sávkiosztás lép életbe, amely elsősorban a Budapest felé haladókat érinti.
Az M1-es autópálya egyik legforgalmasabb szakaszán ismét módosul a közlekedési rend, ezért az arra közlekedőknek érdemes előre tájékozódniuk. A változás az M1–M0 csomópont térségében, a 16 és 19-es kilométer között lép életbe - tájékoztat a KEMMA.

Az M1-es autópálya érintett szakaszán új terelés lép életbe
Az M1-es autópálya érintett szakaszán új terelés lép életbe
M1-es autópálya: így változik a forgalmi rend 

Március 22-én, vasárnap új terelést alakítanak ki az érintett szakaszon. A munkák miatt a Budapest felé vezető oldalon lezárnak egy részt, a forgalmat pedig a korábban kiépített terelés mellé irányítják. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Győr felé vezető pályaoldalon halad majd mindkét irány forgalma, irányonként két sávon.

Lezárások és fontos tudnivalók

  • A 17 és 19-es kilométer között az át nem terelt sávot lezárják, így a Budapest felé tartók teljes egészében az átterelt szakaszon közlekednek.
  • Az M0 irányába haladók a 17-es kilométernél két sávon térhetnek vissza, míg a Budaörs felé tartóknak a belső sáv használata javasolt.
  • Fontos korlátozás, hogy vasárnap reggel 8 órától a kora délutáni órákig az átterelt szakaszon is csak egy sávon haladhat a forgalom.

További fontos információk a KEMMA oldalán érhetők el.

A munkák részeként ideiglenes burkolatok is készülnek, amelyek a forgalom átterelését segítik.

Rugalmas pályaszerkezettel épül az M1-es autópálya

A tervek szerint három teljes szélességű sávot alakítanak ki az M1-es autópálya bővítése során, valamint egy teljes értékű forgalmi sávként használható intelligens üzemi leállósáv épül mindkét oldalon, amelynek pályaszerkezeti rétegei alkalmasak arra, hogy azon főpályás közlekedés haladhasson, így igény szerint megnyitható.

 

