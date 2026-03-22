Komoly változás jön az utakon – sokakat érint vasárnaptól

Az M1-es autópálya egyik legforgalmasabb szakaszán ismét módosul a közlekedési rend, ezért az arra közlekedőknek érdemes előre tájékozódniuk. A változás az M1–M0 csomópont térségében, a 16 és 19-es kilométer között lép életbe - tájékoztat a KEMMA.

Az M1-es autópálya érintett szakaszán új terelés lép életbe

Fotó: Facebook/MKIF Zrt.

M1-es autópálya: így változik a forgalmi rend

Március 22-én, vasárnap új terelést alakítanak ki az érintett szakaszon. A munkák miatt a Budapest felé vezető oldalon lezárnak egy részt, a forgalmat pedig a korábban kiépített terelés mellé irányítják. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a Győr felé vezető pályaoldalon halad majd mindkét irány forgalma, irányonként két sávon.

Lezárások és fontos tudnivalók

A 17 és 19-es kilométer között az át nem terelt sávot lezárják, így a Budapest felé tartók teljes egészében az átterelt szakaszon közlekednek.

Az M0 irányába haladók a 17-es kilométernél két sávon térhetnek vissza, míg a Budaörs felé tartóknak a belső sáv használata javasolt.

Fontos korlátozás, hogy vasárnap reggel 8 órától a kora délutáni órákig az átterelt szakaszon is csak egy sávon haladhat a forgalom.

A munkák részeként ideiglenes burkolatok is készülnek, amelyek a forgalom átterelését segítik.

