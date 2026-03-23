Súlyos kijelentést tett Magyar Péter, már Európa háborújáról beszél

Magyar Péter egy fórumon arról beszélt, hogy súlyos problémának tartja, ha érzékeny egyeztetésekről az orosz vezetést tájékoztatják. Szerinte Oroszország háborúban áll Európával, míg Orbán Viktor továbbra is a béke és a kimaradás fontosságát emeli ki.

Orbán Viktor a béke mellett, miközben Magyar Péter háborúról beszél

Fotó: Csudai Sándor

Orbán Viktor a béke mellett, miközben Magyar Péter háborúról beszél

Magyar Péter egy fórumon arról beszélt, hogy szerinte súlyos probléma, ha egy magyar külügyminiszter az európai érdekekkel szembemenve érzékeny egyeztetésekről tájékoztatja az orosz vezetést. Szavai alapján úgy fogalmazott, hogy Oroszország jelenleg háborúban áll Európával, illetve egy európai országgal. A Mandiner szerint a Tisza Párt elnöke ugyanazt az álláspontot képviseli, mint a brüsszeli politikai elit és az Európai Néppárt vezetői.

Ezzel szemben Orbán Viktor továbbra is azt hangsúlyozza, hogy Magyarország nem része az orosz–ukrán háborúnak, ezért a magyar érdek az, hogy az ország kimaradjon a konfliktusból és ellenálljon a háborús nyomásnak.

Magyar Péter köréből is érkeztek az ukrán nagykövetség eseményére

A Magyar Péterhez köthető tanácsadó, Rácz András is részt vett az ukrán nagykövetség rendezvényén, amelyet a Soros-egyetemen tartottak, és ahol Ukrajna támogatása is szóba került. Rácz András baráti viszonyban áll Magyar Péter ukrán kapcsolataival, köztük a kémként azonosított Ceber Roland Ivanoviccsal és Skirják Krisztiánnal.

