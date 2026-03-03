Én, a Kétarcú! – máris nagy siker a Magyar Péter-képregény

Megjelent a könyvesboltokban és online is elérhető az Én, a Kétarcú című képregény a Tisza-főnök, Magyar Péter viselt dolgairól. A NEM (Nemzeti Ellenállási Mozgalom) gondozásában megjelent „comics” meglepő formában, a képregény eszközeivel dolgozza fel a „politikai látványpékséget” üzemeltető önimádó személyiség viselt dolgait, írja a ripost.hu.

Magyar Péter igazi képregénybe való mesefigura

Magyar Péter képregénybe illő szereplő

Magyar Péter – aki legújabban THE MAN, A FÉRFI feliratú tréningfelsőben mutogatja magát – szinte kívánkozott, egy a politikában mindeddig nem alkalmazott műfaj, a képregény főszereplőjének.

Ellentmondásos megnyilatkozásai, látványos, olykor hajmeresztő hazugságai, kalandor akciói tényleg tálcán kínálták magukat. A kétségkívül szokatlan, mondhatni innovatív politikai képeskönyv ijesztő fordulatai – képregény műfaj ide vagy oda – igazi jellemrajzzá állnak össze – végigkísérve a KÉTARCÚ emberi és közéleti hajtűkanyarjait. A „comics” látványos, de mégis tömören kifejező eszközeivel sorra veszi, hogy „miből lett a cserebogár”.

Hogyan akart bosszút állni nála százszor sikeresebb és tehetségesebb feleségén, sőt egész családján.

„Szeretem, ha fél...”

Hogy kötötte meg az ijesztő különalkukat a multikkal, olajcégekkel ...

A multik már nagyon várták Mr. Magyart

És a bankokkal...

Ő itt Kármán András, született bankár...

Külön fejezet a „kézivezérlés” története, avagy mekkorára engedi Herr Weber a pórázt.

„A közvélemény-kutatásokat én fizetem...”

Persze nem marad ki a hírhedt telefonlopás története sem...

„Bajban vagyok, de Weber majd megvéd...”

A képregény kétségkívül legdöbbenetesebb fejezete a Zelenszkij–Magyar Péter szövetség részleteit taglalja... De ne lőjünk le minden poént!