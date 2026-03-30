Magyar Péter bizalmi embere kis híján megölt egy férfit – életveszélyes állapotban vitték kórházba

Magyar Péter egyik bizalmi emberéről, Lakatos Bertalanról derült ki egy súlyos erőszakos ügy, amely még 2009-ben történt. A most nyilvánosságra került információk szerint egy sörözőben törött sörösüveggel támadt egy férfira, akinek az arcát és a nyakát is megvágta. A sérült olyan súlyos sebeket szenvedett, hogy csak hajszálon múlt az élete, életveszélyes állapotban került kórházba.
Az ügy azért kapott különös figyelmet, mert Lakatos Bertalan ma már politikai szereplőként tűnik fel Magyar Péter környezetében. A Jász 3. választókerületben aktivistaként segíti a Tisza Párt munkáját, rendszeresen szerepel a közösségi médiában, és véleményformálóként is igyekszik megjelenni.
A korábbi támadásról szóló beszámolók szerint az áldozatot egy társaság támadta meg, a legsúlyosabb sérülést pedig a törött üveg okozta. A történet új megvilágításba helyezi Lakatos Bertalan közéleti szerepvállalását, mert a most előkerült ügy alapján a múltjához brutális erőszak is kapcsolódik.
A teljes történet és videók a Szoljon.hu oldalán.
Magyar Péter óriási bajban: felvételen a tiszás kém vallomása
Egy titkosítás alól szombaton feloldott felvételen maga a Tisza Párt egykori informatikusa, H.D. vallja be az Alkotmányvédelmi Hivatalnak, hogy beszervezték. A tiszás ügynökbotrány bizonyítékáról a honvédelmi miniszter tájékoztatta a követőit a közösségi oldalán.
Pénzért balhéztak a Lázárinfón, majd megverte az informátort a rovott múltú Tisza-jelölt bandája
Megverték azt a tarnazsadányi férfit, aki Pócs János fideszes képviselőnek elmondta: készpénzt és benzinpénzt is kaptak azok a büntetett előéletű romák, akik botrányt csináltak a gyöngyösi Lázárinfón. Az informátor attól tart, hogy beismerése után további támadások érik, ezért feljelentést tett. Az Origo összegyűjtötte, amit a gyöngyösi Lázárinfón történtek utóéletéről tudni lehet.
Magyar Péter nem tűri a kritikát – pedig most kapott rendesen!
Nem arra kell haragudni, aki erről beszél, nem kell drogbulikba járni – reagált Takács Péter, miután a Tisza elnöke a Facebookhoz rohant az őt ért kritika miatt. Az egészségügyi államtitkár megjegyezte, Magyar Péter ismét bebizonyította, kettős életet él és egy kétszínű alak.