Magyar Péter és Radnai Márk együtt tombol – videó is készült

Egy újabb felvétel került nyilvánosságra egy tavalyi tiszás rendezvényről. A videón Magyar Péter és a párt alelnöke, Radnai Márk látható, amint a tömegben ünnepelnek és táncolnak egy eredményváró eseményen – írja az Ellenpont.

Magyar Péter és Radnai Márk együtt ünnepelt a tiszás rendezvényen

A felvétel a beszámolók szerint 2024. április 13-án készült a Műegyetem környékén rendezett eseményen. A Tisza Párt ekkor tartotta saját akciójának eredményváróját, amelyet a Nemzeti Konzultáció mintájára szerveztek meg.

A rendezvényen a párt képviselői ismertették a több hetes kampány eredményeit, majd az est későbbi részében kötetlenebb hangulat alakult ki. A résztvevők közül többen a helyszínen maradtak, köztük Magyar Péter és Radnai Márk is, akik a felvétel tanúsága szerint a szimpatizánsokkal együtt ünnepeltek.

Együtt táncoltak a rendezvényen

A kiszivárgott videón az látható, hogy a két politikus a tömegben táncol, miközben Majka „Csurran, cseppen” című dala szól. A felvételen több alkalommal egymásra néznek, ugrálnak és együtt mozognak a zenére, miközben körülöttük más résztvevők is szórakoznak.

A jelenet során időnként egy középkorú hölgy is belép közéjük, majd a videó végén feltűnik Szabó Ilona, „Ilike” is, aki a párt rendezvényein korábban többször is megjelent.

A felvétel hangja állítólag szerzői jogi okok miatt nem az eredeti formában került nyilvánosságra, ezért a videó más hanggal terjed az interneten.

A Tisza Párt akciója és az eredmények

A Tisza Párt akciója során 12+1 kérdésben kérte ki a választók véleményét különböző politikai és közéleti témákról. A párt közlése szerint a válaszadók közel hatvan százaléka támogatta Ukrajna európai uniós csatlakozását.

A kérdés akkoriban is komoly politikai vitákat váltott ki. Több felmérés ugyanis azt mutatta, hogy a magyar társadalomban megosztott a kérdés, és jelentős az ellenzők aránya is.

A tiszás eredményvárón azonban a párt vezetői és támogatói egyértelműen sikerként értékelték az akciót, amelynek lezárását a résztvevők ünnepléssel zárták.