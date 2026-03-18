Magyar Péter és Radnai Márk együtt tombol – videó is készült

Egy újabb felvétel került nyilvánosságra egy tavalyi tiszás rendezvényről. A videón Magyar Péter és a párt alelnöke, Radnai Márk látható, amint a tömegben ünnepelnek és táncolnak egy eredményváró eseményen – írja az Ellenpont.
Magyar Péter és Radnai Márk együtt ünnepelt a tiszás rendezvényen
A felvétel a beszámolók szerint 2024. április 13-án készült a Műegyetem környékén rendezett eseményen. A Tisza Párt ekkor tartotta saját akciójának eredményváróját, amelyet a Nemzeti Konzultáció mintájára szerveztek meg.
A rendezvényen a párt képviselői ismertették a több hetes kampány eredményeit, majd az est későbbi részében kötetlenebb hangulat alakult ki. A résztvevők közül többen a helyszínen maradtak, köztük Magyar Péter és Radnai Márk is, akik a felvétel tanúsága szerint a szimpatizánsokkal együtt ünnepeltek.
Együtt táncoltak a rendezvényen
A kiszivárgott videón az látható, hogy a két politikus a tömegben táncol, miközben Majka „Csurran, cseppen” című dala szól. A felvételen több alkalommal egymásra néznek, ugrálnak és együtt mozognak a zenére, miközben körülöttük más résztvevők is szórakoznak.
A jelenet során időnként egy középkorú hölgy is belép közéjük, majd a videó végén feltűnik Szabó Ilona, „Ilike” is, aki a párt rendezvényein korábban többször is megjelent.
A felvétel hangja állítólag szerzői jogi okok miatt nem az eredeti formában került nyilvánosságra, ezért a videó más hanggal terjed az interneten.
A Tisza Párt akciója és az eredmények
A Tisza Párt akciója során 12+1 kérdésben kérte ki a választók véleményét különböző politikai és közéleti témákról. A párt közlése szerint a válaszadók közel hatvan százaléka támogatta Ukrajna európai uniós csatlakozását.
A kérdés akkoriban is komoly politikai vitákat váltott ki. Több felmérés ugyanis azt mutatta, hogy a magyar társadalomban megosztott a kérdés, és jelentős az ellenzők aránya is.
A tiszás eredményvárón azonban a párt vezetői és támogatói egyértelműen sikerként értékelték az akciót, amelynek lezárását a résztvevők ünnepléssel zárták.
Korábbi bulik és botrányok is szóba kerültek
A videó megjelenése után többen felidézték a Tisza Párt korábbi rendezvényeit is. A nyilvánosság előtt korábban is megjelentek felvételek olyan bulikról, amelyeken Magyar Péter és a párt több ismert arca is jelen volt.
Egy 2024 augusztusában tartott csapatépítő esemény például a budai Lock the Club nevű szórakozóhelyen zajlott. Az esemény után egy lakásban történt találkozó is a hírekbe került, ahol egy később sokat vitatott történet bontakozott ki.
A lakásban készült fotókon egy széttúrt szoba és egy tálcán látható fehér por is feltűnt, amelyről egyesek azt feltételezték, hogy kábítószer lehetett. Magyar Péter később azt mondta, hogy „kábítószer kinézetű anyagot” látott, de állítása szerint nem nyúlt hozzá.
A rendőrség a hírek szerint kábítószer-birtoklás gyanúja miatt nyomozást indított az ügyben.
Nyitott kérdések maradtak az ügyben
A kiszivárgott videó újabb vitákat indított el a közösségi médiában és a politikai térben is. Egyesek szerint a felvétel csupán egy felszabadult pillanatot mutat egy rendezvényről, mások viszont azt állítják, hogy az esemény és az azt körülvevő történetek további kérdéseket vetnek fel.
Az ügy több részlete továbbra sem tisztázott, így például az sem, hogy pontosan mi történt a lakásban tartott találkozón, illetve milyen szerepe lehetett az ott készült képeknek.
Reped a mítosz: magas Magyar Péter elutasítottsága a pártnélküliek körében
Meglepő helyről érkezett kritika a Tisza Párt elnökével kapcsolatban: saját köreikhez sorolt kutató beszélt nyíltan Magyar Péter elutasítottságáról. A „teflonpolitikus” narratíva egyre nehezebben tartható, miközben a választási verseny korántsem lefutott – számolt be a Magyar Nemzet.
Újabb hatalmas pofont kapott Magyar Péter
Az ukrán médiában is arról beszélnek, hogy a Békemeneten voltak többen március 15-én.