Magyar Péter úgy határolódott el Zelenszkij életveszélyes fenyegetőzésétől, hogy közben együtt dolgozik Kijevvel a kormánybuktatáson

Kellemetlen helyzetbe kerülhetett Magyar Péter, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közelmúltban életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt. Bár a Tisza Párt vezetője elítélte a diplomáciában rendkívül súlyosnak számító kijelentést, az elmúlt időszak eseményei alapján mindez porhintés, mint valódi elhatárolódás. Több ügy is arra utal ugyanis, hogy a Tisza és az ukrán vezetés között szoros kapcsolat alakult ki.

Tseber Roland, az ukrán kém lehet a titkos kapocs a Tisza Párt és Zelenszkij között (A képen Magyar Péter és Tseber Roland)

Fotó: Facebook

Közös cél

A Tisza Pártot és az ukrán vezetést egy dolog mindenképpen összeköti: a jelenlegi magyar kormány leváltása. A jelek szerint mindkét fél igyekszik segíteni a másikat céljai elérésében. Miközben Zelenszkij és köre különböző politikai eszközökkel, üzengetéssel, titkosszolgálati műveletekkel, vagy éppen a Barátság kőolajvezeték elzárásával próbál nyomást gyakorolni Magyarországra, Magyar Péter pártja az Európai Parlamentben több, Ukrajnát támogató előterjesztés mellé állt. Ide tartozik a pénzügyi és katonai segítség bővítése, valamint az ukrán uniós csatlakozás előkészítése is.

Az ukrajnai háború finanszírozása különösen érzékeny kérdéssé vált azóta, hogy Donald Trump amerikai elnök visszafogta az Egyesült Államok támogatását.

A finanszírozás így Brüsszelre maradt, Magyarország azonban továbbra is ellenzi a háború finanszírozását és Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását. Emiatt a brüsszeli politikai elit számára kulcskérdés, hogy Magyarországon a jövőben ukránbarát kormány alakuljon.

A müncheni biztonságpolitikai konferencián ennek jegyében született meg az úgynevezett titkos müncheni paktum, amelyről több sajtóértesülés is beszámolt. Ennek lényege, hogy Brüsszel, Kijev és a Tisza között egyeztetések zajlanak arról, milyen irányt venne Magyarország politikája egy esetleges kormányváltás után. Egy Tisza-kormány minden bizonnyal támogatná Ukrajna uniós csatlakozását és részt vállalna az ország finanszírozásában.

Fotó: Michael Probst / MTI/AP

Háborúpárti pályán

A Tisza politikai irányvonalát az Európai Néppárt elvárásai is alakítják. Manfred Weber, a Néppárt elnöke már a 2024-es európai parlamenti választások előtt jelezte, hogy a frakcióhoz csatlakozó pártoktól egyértelmű ukránpárti álláspontot várnak. Magyar Péter pártja ehhez az irányvonalhoz igazodott, amit a Tisza követői is elfogadnak: a párt Nemzet Hangja elnevezésű konzultációjában a szimaptizánsok több mint 58 százaléka támogatta Ukrajna uniós csatlakozását.