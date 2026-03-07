Magyar Péter úgy határolódott el Zelenszkij életveszélyes fenyegetőzésétől, hogy közben együtt dolgozik Kijevvel a kormánybuktatáson

Kellemetlen helyzetbe kerülhetett Magyar Péter, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közelmúltban életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt. Bár a Tisza Párt vezetője elítélte a diplomáciában rendkívül súlyosnak számító kijelentést, az elmúlt időszak eseményei alapján mindez porhintés, mint valódi elhatárolódás. Több ügy is arra utal ugyanis, hogy a Tisza és az ukrán vezetés között szoros kapcsolat alakult ki.
Közös cél
A Tisza Pártot és az ukrán vezetést egy dolog mindenképpen összeköti: a jelenlegi magyar kormány leváltása. A jelek szerint mindkét fél igyekszik segíteni a másikat céljai elérésében. Miközben Zelenszkij és köre különböző politikai eszközökkel, üzengetéssel, titkosszolgálati műveletekkel, vagy éppen a Barátság kőolajvezeték elzárásával próbál nyomást gyakorolni Magyarországra, Magyar Péter pártja az Európai Parlamentben több, Ukrajnát támogató előterjesztés mellé állt. Ide tartozik a pénzügyi és katonai segítség bővítése, valamint az ukrán uniós csatlakozás előkészítése is.
Az ukrajnai háború finanszírozása különösen érzékeny kérdéssé vált azóta, hogy Donald Trump amerikai elnök visszafogta az Egyesült Államok támogatását.
A finanszírozás így Brüsszelre maradt, Magyarország azonban továbbra is ellenzi a háború finanszírozását és Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását. Emiatt a brüsszeli politikai elit számára kulcskérdés, hogy Magyarországon a jövőben ukránbarát kormány alakuljon.
A müncheni biztonságpolitikai konferencián ennek jegyében született meg az úgynevezett titkos müncheni paktum, amelyről több sajtóértesülés is beszámolt. Ennek lényege, hogy Brüsszel, Kijev és a Tisza között egyeztetések zajlanak arról, milyen irányt venne Magyarország politikája egy esetleges kormányváltás után. Egy Tisza-kormány minden bizonnyal támogatná Ukrajna uniós csatlakozását és részt vállalna az ország finanszírozásában.
Háborúpárti pályán
A Tisza politikai irányvonalát az Európai Néppárt elvárásai is alakítják. Manfred Weber, a Néppárt elnöke már a 2024-es európai parlamenti választások előtt jelezte, hogy a frakcióhoz csatlakozó pártoktól egyértelmű ukránpárti álláspontot várnak. Magyar Péter pártja ehhez az irányvonalhoz igazodott, amit a Tisza követői is elfogadnak: a párt Nemzet Hangja elnevezésű konzultációjában a szimaptizánsok több mint 58 százaléka támogatta Ukrajna uniós csatlakozását.
A személyi döntések is ezt az irányt erősítették. Például Magyar Péter katonai szakértője egy Ukrajna rajongó lett Ruszin-Szendi Romulusz személyében. Az egykori vezérkari főnök korábban többször is kérkedett jó ukrán kapcsolataival.
Hamisított jelentések, titkos út
Ruszin-Szendi már vezérkari főnökként a NATO-tárgyalásokon Ukrajna-barát álláspontot képviselt, meghamisította a jelentéseit, s olyan kijelentéseket tett, mint a „Szlava Ukrajini!”, amivel szembement a magyar kormány hivatalos politikájával.
Az egykori vezérkari főnök 2022 nyarán titokban Kijevbe is ellátogatott, ahol Valerij Zaluzsnijjal, az ukrán hadsereg akkori főparancsnokával találkozott. Zaluzsnij később úgy értékelte a találkozót, hogy Magyarország támogatja Ukrajnát az Oroszország elleni háborúban. A tábornokot végül 2023-ban leváltották a vezérkari főnöki posztról.
Egy tavalyi tiszás fórumon Ruszin-Szendi arról beszélt, hogy szükség esetén újra aktiválhatók az ukrán katonai vezetéssel kiépített kapcsolatai.
Tavaly robbant a kémbotrány
Ruszin-Szendi neve a tavaly kirobbant ukrán kémbotrányban is felmerült. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat 2025 májusában azt állította, hogy leleplezett egy Magyarországnak kémkedő hálózatot Kárpátalján. Az ukrán hatóságok szerint két személyt őrizetbe is vettek, akiknek feladata az ukrán csapatmozgások megfigyelése volt. A magyar kormány azonnal ukrán lejárató akciónak nevezte az ügyet. Magyarország válaszul diplomáciai fedésben dolgozó ukrán személyeket utasított ki, és a Terrorelhárítási Központ több helyszínen is akciót hajtott végre.
Ukrán főszereplők
Az ukrán kémbotrány egyik szereplője Holló István, akit azzal gyanúsítanak, hogy az ukrán katonai hírszerzéssel együttműködve információkat gyűjtött a magyar hadseregről és az energetikai rendszerről.
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője nemzetbiztonsági bizottság 2025. május 20-ai ülése után arról számolt be, hogy Holló hosszabb ideje állt a magyar elhárítás látókörében. Az ukrán állampolgárságú férfi emellett kapcsolatban állt egy korábbi magas rangú honvédségi vezetővel, akiről kiderült, hogy Ruszin-Szendi Romulusz volt. Az egykori vezérkari főnök egyébként maga is elismerte, hogy találkozott Hollóval.
A kémbotrány másik fontos szereplője Tseber Roland, akit 2024 őszén kémkedés miatt utasítottak ki Magyarországról. Az ukrán férfi szervezte meg Magyar Péter 2024-es ukrajnai útját is.
Tseber rövid idő alatt be tudta vinni a Tisza vezetőjét a bombázott Kijevbe, és találkozót szervezett egy támadásban megsérült kórház igazgatójával. A férfi Zelenszkij pártjának képviselőjeként is ismert.
Magyar Péter több alkalommal közös képeket tett közzé Tseberrel, akit testvéreként emlegetett. Tseber a kampány során Kárpátalján Tisza-szigetet is alapított, a közösségi médiában pedig Orbán Viktort gyalázta.
Adatbotrány és ukrán szál
A Tisza és az ukrán szereplők kapcsolatára az adatszivárgási botrány is ráirányította a figyelmet. Tavaly ősszel az Index arról írt, hogy közel húszezer ember adata szivárgott ki a Tisza Világ nevű telefonos alkalmazásból.
A lap szerint az applikáció fejlesztésében ukránok is részt vehettek. Az adminisztrátorok között egy olyan fejlesztő is szerepelt, aki egy ukrán alkalmazásfejlesztő cégnél dolgozik. A vállalat vezetője Zelenszkij támogatójaként ismert, és egy civil szervezeten keresztül az ukrán hadsereg drónfejlesztési programjait is segítheti.
Nem sokkal később már kétszázezer ember adata került fel az internetre. Felmerült a gyanú, hogy az ukrán közreműködés miatt ezek az adatok Ukrajnába is eljuthattak. Mindez azt a kérdést is felveti, hogy Ukrajna esetleg anyagi vagy technikai erőforrásokkal segíthette a Tisza kampányát.
Mindezekből az látzsik, hogy Ukrajna már teljesen behálózta a Tisza Pártot – a folyamatot részletesen bemutatja a Magyar Nemzet dokumentumfilmje – emellett már a brüsszeli fősodrú sajtó is kendőzetlenül ír Magyar Péterék és az ukrán vezetés együttműködéséről. A Politico szerint Kijev óvatosan figyeli a magyar választási kampányt, kapcsolatban áll Magyar Péter környezetével, s a háttérben már zajlanak is az egyeztetése.