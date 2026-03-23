Magyar Péter köréből is érkeztek az ukrán nagykövetség eseményére

Egy március elején tartott, regisztrációhoz kötött eseményen több magyar szakértő és újságíró vett részt, amelyet a budapesti ukrán nagykövetség szervezett a CEU-n. A program központi témája Ukrajna támogatása és a háborúval összefüggő kérdések voltak – tájékoztat az Ellenpont.

A rendezvény egyik felszólalója Rácz András Oroszország-szakértő volt, aki az első panelbeszélgetésen vett részt. A fórumon arról esett szó, hogy milyen feltételek mentén lehetne Ukrajna számára kedvező békét elérni.

A szakértő neve korábban Ceber Roland Ivanoviccsal és Skirják Krisztiánnal összefüggésben is felmerült. Előbbivel Kijevben is találkozott, ahol egy videó szerint arról beszéltek, hogy „Kijevben is nyitnak egy Tiszát”.

A rendezvényen jelen volt Vörös Szabolcs, a Válasz Online újságírója is, aki a panelbeszélgetést moderálta. A lap több alkalommal is hivatkozási alapként szolgált Magyar Péterék számára.

Vörös Szabolcs korábban kapcsolatban állt az ukrán nagykövetség egyik diplomatájával, és 2023-ban Ukrajnába is ellátogatott. Később interjút készített Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is.

A második panelbeszélgetésen Krekó Péter, a Political Capital ügyvezető igazgatója szerepelt előadóként, a beszélgetést pedig a 444 újságírója, Takács Lili vezette. Az esemény hivatalos címe az „Erős Ukrajna – erős Európa” volt, azonban információk szerint magyar belpolitikai kérdések is szóba kerültek. A beszélgetések során felmerült Magyar Péter választási esélye, valamint az is, hogy egy esetleges kormányváltás milyen hatással lehet a magyar–ukrán kapcsolatokra.