A világ legjelentősebb nemzetközi ingatlanos seregszemléjén hatalmas sikert arattunk. Debrecen a tudomány új fellegvára lesz, a múzeum pedig nemcsak a magyar, de a régió közönségét is meg tudja szólítani” – mondta Kun Ferenc, a Természettudományi Múzeum debreceni kiállítóépületének megvalósításáért felelős Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő ügyvezetője.
A komplexum nem csak múzeum lesz: ökológiai szimbólum, közösségi tér, zöldtető és belső kert várja majd a látogatókat. Az egykori stadion helyén épülő épület szervesen illeszkedik a Nagyerdőhöz, és aktívan támogatja az erdő ökológiai megújulását.
A kiállításban a Magyar Természettudományi Múzeum 11 millió darabos gyűjteménye kap helyet, köztük 360 ezer faj – így Európa legjelentősebb természetrajzi kollekciója válik interaktív élménnyé. Az új épület a természeti környezettel harmonikus egységben, a tudományt és az ismeretterjesztést szolgálja – hangsúlyozta Bernert Zsolt, a múzeum főigazgatója.
A debreceni múzeum a kortárs építészet egyik új ikonja lehet: a nemzetközi pályázaton a világhírű Bjarke Ingels Group és a magyar Vikár és Lukács Építész Stúdió nyert, lekörözve a Zaha Hadid és a 3XN irodákat is. A látványtervek és a videó már elérhetők: a jövő múzeuma már most lázba hozza a közönséget.
A belső és külső terek egyaránt élményt nyújtanak: játszóterek, interaktív installációk, szabadtéri színpad, pihenőzónák várják a családokat és a turistákat. A látogatói központ nyitott tere ingyenesen is látogatható, így Debrecen szívében bárki találkozhat a tudomány jövőjével.
A debreceniek lelkesedése is óriási: a városlakók 91%-a örül az új múzeumnak, kétharmaduk szerint az ország sokat veszítene a projekt nélkül.
(X)