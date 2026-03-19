Belenyúlhatnak a választásokba? Súlyos ügyben fordult az Európai Bizottsághoz Dömötör Csaba

Döbbenetes videót tett közzé Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője. A politikus azzal a példátlan helyzet miatt nyújtott be egy beadványt mivel felmerült, hogy az Európai Bizottság egy olyan rendszert aktivált, amely lehetővé teszi a közösségi médiában megjelenő tartalmak befolyásolását a magyar választások előtt.

Dömötör Csaba súlyos visszaélésekre hívja fel a figyelmet, melyek a választás befolyásolására irányulhatnak

Online cenzúra elleni beadványt nyújtottak be

Dömötör Csaba videójában elhangzott:

Írásbeli beadvánnyal fordulunk az Európai Bizottsághoz az online cenzúra ügyében.

Két kérdésre várunk választ:

Melyek azok a hazai aktivistacsoportok, amelyek megjelölhetik és korlátozhatják a tartalmakat a magyarországi választásig? Hajlandóak-e nyilvánosságra hozni, hogy mely tartalmak elérését korlátozták?

Korábban beszámoltunk róla, hogy Mario Nawfal, az X platform ismert bloggerének állításával, miszerint a Facebook korlátozhatja Orbán Viktor egyes bejegyzéseinek elérését annak érdekében, hogy befolyásolja a választások eredményét.