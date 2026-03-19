Belenyúlhatnak a választásokba? Súlyos ügyben fordult az Európai Bizottsághoz Dömötör Csaba

Írásbeli beadvánnyal fordulnak Brüsszelhez, mert szerintük súlyos kérdések merültek fel a választások előtti online tartalmak körül. Az Európai Bizottságoz nyújtott be egy beadványt Dömötör Csaba. Az EP-képviselő azt akarja tisztázni, mely csoportok jelölhetnek meg és korlátozhatnak bejegyzéseket a magyar választásokig. Azt is várják, nyilvánosságra hozzák-e, mely tartalmak elérését fogták vissza.
Döbbenetes videót tett közzé Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője. A politikus azzal a példátlan helyzet miatt nyújtott be egy beadványt mivel felmerült, hogy az Európai Bizottság egy olyan rendszert aktivált, amely lehetővé teszi a közösségi médiában megjelenő tartalmak befolyásolását a magyar választások előtt.
Online cenzúra elleni beadványt nyújtottak be
Dömötör Csaba videójában elhangzott:
Írásbeli beadvánnyal fordulunk az Európai Bizottsághoz az online cenzúra ügyében.
Két kérdésre várunk választ:
- Melyek azok a hazai aktivistacsoportok, amelyek megjelölhetik és korlátozhatják a tartalmakat a magyarországi választásig?
- Hajlandóak-e nyilvánosságra hozni, hogy mely tartalmak elérését korlátozták?
Korábban beszámoltunk róla, hogy Mario Nawfal, az X platform ismert bloggerének állításával, miszerint a Facebook korlátozhatja Orbán Viktor egyes bejegyzéseinek elérését annak érdekében, hogy befolyásolja a választások eredményét.
