Navracsics Tibor kemény szavakkal üzent: ilyen bizonytalan helyzetben ez dönthet mindent el

A magyar választások szempontjából is meghatározónak nevezte a mostani nemzetközi helyzetet Navracsics Tibor. A miniszter Baján arról beszélt, hogy a kormánypárt által képviselt tapasztalat és szakértelem most különösen felértékelődik.

Magyarországi választások 2026: Navracsics Tibor szerint a bizonytalan világban a tapasztalatra és a higgadtságra különösen szükség van Fotó: Kiss Dániel / MTI Fotószerkesztõség

Navracsics Tibor: a bizonytalan világban a tapasztalatra és a higgadtságra különösen szükség van

A világ bizonytalanabb, mint eddig bármikor, ezért különösen nagy szükség van a higgadtságra, a tapasztalatra és a szakértelemre - mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter kedden a Bács-Kiskun vármegyei Baján.

Navracsics Tibor a kormánypártok országjárásának bajai fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy "a második világháború utáni időszak legbizonytalanabb nemzetközi politikai helyzetét éljük át", ezért az ország irányításához, vezetéséhez és képviseletéhez olyan jellemzőkre van szükség, amelyeket a Fidesz-KDNP fel tud mutatni.

Hozzátette: "nekünk van Európa leghosszabb ideje hivatalban lévő miniszterelnöke", és az ilyen időszakokban különösen sokat számít a tapasztalat és a higgadtság.

Mint kifejtette, Magyarországtól keletre háború dúl, délkeletre szintén fegyveres konfliktus zajlik, amely nem látszik megnyugodni, nyugatra pedig instabil belpolitikai helyzetek és átrajzolódó pártpolitikai viszonyok figyelhetők meg.

"Egész Európa átalakulóban van" - fogalmazott, kiemelve: ilyenkor különösen fontos, hogy olyan politikai erő irányítsa az országot, amely képes megteremteni és fenntartani a belpolitikai stabilitást is. Hangsúlyozta, hogy ez a stabilitás sokszor nem látványos, de ezzel az "okos munkával" biztosítható, hogy Magyarország stabil maradjon.

Felidézte: a négy évvel ezelőtti választási kampány idején tört ki az orosz-ukrán háború, amelynek kezdete óta a Fidesz-KDNP a béke oldalán áll.

Azt mondta: a magyar kormány csalódottan tapasztalta, hogy az Európai Unió intézményei nem az azonnali tűzszünet és a béketárgyalások megkezdése mellett léptek fel, hanem a háborúba való beavatkozást támogatták, akárcsak a magyarországi ellenzéki pártok.

Álláspontja szerint a jelenlegi helyzet kísértetiesen hasonlít a négy évvel ezelőttire.