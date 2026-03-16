Magyarország legrégibb harangja került elő szántás közben – így találták meg a 800 éves kincset

Békés tavaszi munkának indult a szántás a Komárom-Esztergom vármegyei település határában. Magyarország legrégibb harangja azonban váratlanul került elő a föld alól, amikor a traktor vasába egy több mint 800 éves ereklye akadt Dág közelében – írja a Kemma.
Magyarország legrégibb harangja évszázadokig a föld alatt rejtőzött
1966-ban a Dág és Csolnok közötti földeken egy traktor szántás közben furcsa tárgyat fordított ki a mélyből. A sárral borított leletről hamar kiderült, hogy egy középkori harang, amelyről a szakemberek úgy vélik: akár Magyarország legrégibb harangja is lehet.
A méhkas alakú bronzharang feltehetően a 13. században készülhetett. Bár a tárgyon nem található felirat, formája és anyaga alapján a régészek úgy vélik, hogy egy rendkívül korai darabról van szó.
A feltételezések szerint a harangot a török pusztítás idején rejthették a föld alá. A településen a középkorban egy Szent Mihályról elnevezett templom állt, amely a török időkben teljesen elpusztult.
Az akkori lakók valószínűleg azért áshatták el a harangot, hogy megmentsék a fosztogatók elől.
A tárgy így több mint 500 évig rejtőzött a föld alatt, mire végül véletlenül ismét napvilágra került.
A települést később teljesen elnéptelenedett pusztaként említik az adóösszeírások, így könnyen lehet, hogy a harang rejtekhelyére idővel már senki sem emlékezett.
Hol őrzik ma Magyarország legrégibb harangját?
A szántás közben talált harangot végül az esztergomi Balassa Bálint Múzeumban helyezték el. A szakemberek szerint a kis méretű, de rendkívül értékes lelet a középkori magyar harangöntés egyik legkorábbi fennmaradt darabja lehet.
A dági harang története ma is a település egyik legismertebb legendája.
Steiner Tamás polgármester a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a helyiek többsége ma is jól ismeri a történetet. Egy korábbi rendezvényen a harang rövid időre vissza is került a településre kiállítás formájában.
A harang ma már Dág egyik jelképe
A település számára a harang története különleges jelentőséggel bír, hiszen a török idők előtti múltból alig maradt fenn tárgyi emlék.
Ezért is jelenik meg a harang Dág címerében az ekevas, a csoroszlya és a gabonakéve mellett. A jelképek a település mezőgazdasági múltját és az összefogást is szimbolizálják.
Dágot ma sokan a röplabdacsapatáról, a Dág KSE NB I-es együtteséről ismerik, ám a település történetének egyik legkülönlegesebb emléke még mindig Magyarország legrégibb harangja, amely évszázadokon át rejtőzött a föld alatt.
