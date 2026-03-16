Magyarország legrégibb harangja került elő szántás közben – így találták meg a 800 éves kincset

Békés tavaszi munkának indult a szántás a Komárom-Esztergom vármegyei település határában. Magyarország legrégibb harangja azonban váratlanul került elő a föld alól, amikor a traktor vasába egy több mint 800 éves ereklye akadt Dág közelében – írja a Kemma.

Magyarország legrégibb harangja szántás közben került elő Dág határában, ahol több mint 500 évig rejtőzött a föld alatt.

Magyarország legrégibb harangja évszázadokig a föld alatt rejtőzött

1966-ban a Dág és Csolnok közötti földeken egy traktor szántás közben furcsa tárgyat fordított ki a mélyből. A sárral borított leletről hamar kiderült, hogy egy középkori harang, amelyről a szakemberek úgy vélik: akár Magyarország legrégibb harangja is lehet.

A méhkas alakú bronzharang feltehetően a 13. században készülhetett. Bár a tárgyon nem található felirat, formája és anyaga alapján a régészek úgy vélik, hogy egy rendkívül korai darabról van szó.

A feltételezések szerint a harangot a török pusztítás idején rejthették a föld alá. A településen a középkorban egy Szent Mihályról elnevezett templom állt, amely a török időkben teljesen elpusztult.

Az akkori lakók valószínűleg azért áshatták el a harangot, hogy megmentsék a fosztogatók elől.

A tárgy így több mint 500 évig rejtőzött a föld alatt, mire végül véletlenül ismét napvilágra került.

A települést később teljesen elnéptelenedett pusztaként említik az adóösszeírások, így könnyen lehet, hogy a harang rejtekhelyére idővel már senki sem emlékezett.

Hol őrzik ma Magyarország legrégibb harangját?

A szántás közben talált harangot végül az esztergomi Balassa Bálint Múzeumban helyezték el. A szakemberek szerint a kis méretű, de rendkívül értékes lelet a középkori magyar harangöntés egyik legkorábbi fennmaradt darabja lehet.

A dági harang története ma is a település egyik legismertebb legendája.

Steiner Tamás polgármester a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a helyiek többsége ma is jól ismeri a történetet. Egy korábbi rendezvényen a harang rövid időre vissza is került a településre kiállítás formájában.

A harang ma már Dág egyik jelképe

A település számára a harang története különleges jelentőséggel bír, hiszen a török idők előtti múltból alig maradt fenn tárgyi emlék.