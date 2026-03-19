Mai időjárás: fordulat jön, ezt érdemes tudni indulás előtt

2026. március 19-én, csütörtökön Magyarországon kezdetben szinte zavartalan napsütésre van kilátás, majd a késő délelőtti, déli óráktól gyakran erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet. A mai időjárás alapján számottevő csapadék nem várható, a szél viszont sokfelé megélénkül, néhol meg is erősödhet – tájékoztat az Időkép.

Mai időjárás: napos kezdés után szelesebb, felhősebb idő jön



A csütörtöki időjárás egyik legfontosabb jellemzője, hogy a reggeli derült, napos időt napközben felhősebb időszakok válthatják fel. A felhőzet növekedése ellenére országos, jelentős csapadékra most nem kell számítani, így a szabadtéri programokat alapvetően nem zavarja majd eső. A mai nap másik meghatározó eleme a szél lesz, északkeleti légmozgásra kell készülni, ami pár fokos lehűlésérzetet is okozhat a naposabb idő ellenére

Budapesten az órás előrejelzés szerint a reggeli napos idő után dél körül felhősebb szakasz érkezhet, a hőmérséklet pedig kora délután 12–13 Celsius-fok körül alakulhat.

Pénteken is marad a változékonyabb kép

A pénteki előrejelzés szerint a hosszabb napos időszakok mellett ismét többfelé megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és erősen felhős időszakok is lehetnek. Csak néhol fordulhat elő gyenge eső vagy zápor, miközben az északi-északkeleti szél továbbra is sokfelé élénk marad.

A hőmérséklet reggel nagyjából mínusz 3 és plusz 5, délután pedig 12 és 16 fok között alakulhat.

Ez is érdekelheti:

Extrém időjárási front éri el hétfőn New Yorkot, zivatarokkal és erős széllel. A város felett tomboló vihar miatt a széllökések akár 80 km/órás sebességet is elérhetnek.