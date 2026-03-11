Március 15: fontos figyelmeztetést adott ki a rendőrség

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a közösségi oldalán figyelmeztette az autósokat: aki a hétvégén autóval közlekedne a fővárosban, annak érdemes előre tájékozódnia a március 15-i lezárásokról.
Hol lesznek lezárások március 15 miatt Budapesten?
A rendőrség közlése szerint a március 15-i rendezvények és gyűlések miatt már péntektől kezdődően, de a teljes hétvégén forgalomkorlátozásokra kell számítani több budapesti kerületben.
A BRFK azt javasolja a közlekedőknek, hogy indulás előtt nézzék meg az útlezárásokat bemutató térképet és a részletes tájékoztatót, mert így sok felesleges kerülőt lehet elkerülni.
A pontos helyszíneket és időpontokat a rendőrség közleményében gyűjtötték össze.
