Meglepő dolgokat árult el magáról a Hogyan tudnék élni nélküled? sztárja, Márkus Luca

A Vígszínház tehetsége, Márkus Luca csütörtök este a Glamour Women of the Year gálán is bizonyított, ahol elnyerte az Év színésznője díjat. A közönség már régóta rajong érte, az elismerés pedig csak megerősítette: új kedvenc született – írja a Blikk.

Márkus Luca a szakma árnyoldaláról is beszélt

A színésznő szerint a siker mögött rengeteg munka áll. Mint mondta, hosszú út vezetett odáig, hogy olyan közegben dolgozhasson, ahol jól érzi magát, és amelyre büszke lehet. Hozzátette: különösen sokat jelent számára, hogy a közönség visszajelzései is pozitívak, hiszen sok olyan ember támogatja, akiket személyesen nem is ismer.

A 30 éves, debreceni születésű színésznő azt sem titkolja, hogy a pálya nem mindig könnyű.

Elmondása szerint a lehetőségekhez gyakran türelemre van szükség, és nem minden múlik a tehetségen. Bár komolyabb buktatókkal eddig nem találkozott, a szakma rengeteg lemondással jár.

A kemény munka azonban meghozta az eredményét: egyre többen ismerik fel az utcán is.

Márkus Luca bevallotta, hogy jólesik neki a rajongók szeretete, különösen amikor fiatalok várják meg egy-egy előadás után. Ugyanakkor a hirtelen jött ismertségnek vannak árnyoldalai is.

A nyilvánosság olyan részei, amelyeket már nem tud kontrollálni, néha ijesztőek számára, mégis igyekszik ezt józanul kezelni.

A reflektorfényen kívül viszont egészen hétköznapi életet él.

Szabadidejében szívesen köt és horgol, sok időt tölt a konyhában, és imád főzni. Emellett fontos számára, hogy minél több időt töltsön a szeretteivel, és megőrizze a nyugodt, kiegyensúlyozott életét.

A színésznő szerint ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a színpadon is a legjobbat tudja nyújtani.

