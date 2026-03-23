Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 671,2 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -76,2 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,8 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,8 Ft

Matteo Salvini

Matteo Salvini is beállt Orbán Viktor mögé – erősödik a háborúellenes koalíció

45 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Budapesten rendezték meg a CPAC Hungary Speciál eseményt, ahol több nemzetközi politikus is részt vett. Matteo Salvini is felszólalt a rendezvényen, és hangsúlyozta a békepárti politika fontosságát, valamint Orbán Viktor szerepét az európai politikában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Matteo SalviniCPAC HungayAlapjogokért Központ

Matteo Salvini kiállt a háborúellenes békepárti politika mellett, Orbán Viktort pedig Európa legbátrabb vezetőjének nevezte a budapesti CPAC Hungary Speciálon. 

Matteo Salvini Szánthó Miklóssal közös fotón a CPAC Hungary színpadán
Fotó:  Alapjogokért Központ 

Matteo Salvini beszédet mondott a CPAC Hungary eseményen

Az olasz miniszterelnök-helyettes az Alapjogokért Központ rendezvényén aláhúzta, hogy Olaszország és Magyarország is támadások célpontja a határvédelem miatt, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy Brüsszel a demokráciára és a szabadságjogokra hivatkozik, miközben hallgat, amikor Zelenszkij Magyarországot és annak vezetőit életveszélyesen fenyegeti. Szerinte Róma és Budapest ma a brüsszeli gépezetet megakasztó homokszem, Budapest pedig ennek a küzdelemnek április 12-én kulcsszereplője lesz.

Matteo Salvini Szánthó Miklós társaságában figyelte a felszólalásokat
Fotó: Alapjogokért Központ

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója köszöntőbeszédében kitért a mai nap legfrissebb botrányára, hogy Magyar Péter külügyese, Orbán Anita idegen államok szolgálataival játszik össze egy, a nyílt társadalom hálózatához bekötött baloldali „újságírón", Panyi Szabolcson keresztül, többek között Szijjártó Pétet külügyminiszter lehallgatása érdekében. Ahogy a főigazgató fogalmazott Salvini beszéde előtt: a magyar jobboldalnak szövetségesei vannak, a Tiszának pedig külföldi titkosszolgálati összefonódásai. 

Lehet, hogy Brüsszel és Kijev Magyar Péter mögött áll, de az igazi Európa és a világ Orbán Viktorral van

– hangsúlyozta Szánthó. 

A beszédeket követően a CPAC Hungary 2026 Speciál keretében mutatták be Matteo Salvini „Árral szemben – az olasz csizma visszarúg” című könyvét, melyet az Alapjogokért Központ adott ki. 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!