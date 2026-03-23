Matteo Salvini is beállt Orbán Viktor mögé – erősödik a háborúellenes koalíció

Matteo Salvini kiállt a háborúellenes békepárti politika mellett, Orbán Viktort pedig Európa legbátrabb vezetőjének nevezte a budapesti CPAC Hungary Speciálon.

Az olasz miniszterelnök-helyettes az Alapjogokért Központ rendezvényén aláhúzta, hogy Olaszország és Magyarország is támadások célpontja a határvédelem miatt, és elfogadhatatlannak nevezte, hogy Brüsszel a demokráciára és a szabadságjogokra hivatkozik, miközben hallgat, amikor Zelenszkij Magyarországot és annak vezetőit életveszélyesen fenyegeti. Szerinte Róma és Budapest ma a brüsszeli gépezetet megakasztó homokszem, Budapest pedig ennek a küzdelemnek április 12-én kulcsszereplője lesz.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója köszöntőbeszédében kitért a mai nap legfrissebb botrányára, hogy Magyar Péter külügyese, Orbán Anita idegen államok szolgálataival játszik össze egy, a nyílt társadalom hálózatához bekötött baloldali „újságírón", Panyi Szabolcson keresztül, többek között Szijjártó Pétet külügyminiszter lehallgatása érdekében. Ahogy a főigazgató fogalmazott Salvini beszéde előtt: a magyar jobboldalnak szövetségesei vannak, a Tiszának pedig külföldi titkosszolgálati összefonódásai.

Lehet, hogy Brüsszel és Kijev Magyar Péter mögött áll, de az igazi Európa és a világ Orbán Viktorral van

– hangsúlyozta Szánthó.

A beszédeket követően a CPAC Hungary 2026 Speciál keretében mutatták be Matteo Salvini „Árral szemben – az olasz csizma visszarúg” című könyvét, melyet az Alapjogokért Központ adott ki.