Szenzációs képeken Orbán Viktor békéscsabai állomása!

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

Ezért kapkod mindenki a medvehagyma után: 3 elképesztő hatás és a legjobb receptek

A tavasz egyik legkülönlegesebb időszaka, amikor a természet nemcsak látványban, hanem ízekben is megújul. A medvehagyma ilyenkor szinte mindenhol felbukkan, és nemcsak az ízvilága miatt érdemes figyelni rá. Az erdőkben szőnyegszerűen terjedő növény nemcsak finom, hanem számos egészségügyi előnnyel is rendelkezik, miközben a gyűjtése igazi élményt nyújt.
medvehagymareceptimmunerősítő

A medvehagyma az utóbbi években az egyik legnépszerűbb tavaszi alapanyaggá vált, amely nemcsak a konyhában, hanem az egészségtudatos étrendben is fontos szerepet kapott. A medvehagymát hatásai miatt egyre többen keresik, ráadásul a medvehagyma gyűjtése is egyre népszerűbb szabadidős tevékenység lett. Nem véletlen, hogy az immunerősítő ételek között is kiemelt helyet foglal el - írja az uk.style.

Frissen szedett, tisztított medvehagyma
Fotó: sarang / Wikipedia

Hol lehet medvehagymát gyűjteni?

A medvehagyma elsősorban nedves, árnyékos lombos erdőkben található meg. Magyarországon gyakran előfordul például a Dunántúli-középhegységben, a Mecsekben és a Bakonyban. Fontos, hogy csak olyan területen gyűjtsük, ahol ez engedélyezett, és figyeljünk arra is, hogy ne tévesszük össze mérgező növényekkel, például a gyöngyvirággal.

Mik a medvehagyma egészségügyi előnyei?

A medvehagyma egészségügyi előnyei elsősorban a benne található antioxidáns és antibakteriális vegyületeknek köszönhetők.

  • Támogathatja a szív- és érrendszer egészségét;
  • segíthet a vérnyomás csökkentésében;
  • hozzájárulhat a gyulladások mérsékléséhez.

Ezek miatt a medvehagyma hatása különösen értékes lehet a tavaszi időszakban.

Hogyan kell elkészíteni a medvehagymát?

A medvehagyma rendkívül sokoldalúan felhasználható. Íme néhány népszerű elkészítési mód:

  • medvehagymás pesto – olívaolajjal, dióval vagy fenyőmaggal turmixolva;
  • krémleves – burgonyával vagy tejszínnel selymesítve;
  • tésztás ételekhez – szószként vagy aprítva,
  • salátákhoz – frissen, nyersen;
  • pogácsa és péksütemények – tésztába keverve;
  • tojásételekhez – rántottába vagy omlettbe.

A medvehagyma receptek közül ezek a legegyszerűbb és legnépszerűbb megoldások.

Nyersen vagy főzve egészségesebb a medvehagyma?

A medvehagyma nyersen tartalmazza a legtöbb értékes hatóanyagot, ezért így a legegészségesebb. Ugyanakkor főzve is megőrzi jótékony tulajdonságainak egy részét, így érdemes mindkét formában fogyasztani.

Mikor terem a medvehagyma Magyarországon?

Magyarországon a medvehagyma szezonja általában márciusban kezdődik, és április végéig, május elejéig tart. Ez az az időszak, amikor a legfrissebb és legízletesebb leveleket lehet gyűjteni.

Medvehagyma: sokan ezt a halálosan mérgező növényt szedik le helyette

Tavasszal sokan indulnak az erdőbe friss zöld levelek után, hiszen ilyenkor kezdődik a medvehagyma szezonja. A medvehagyma azonban könnyen összetéveszthető két mérgező növénnyel, ezért a gyűjtése előtt fontos pontosan ismerni a különbségeket.

Megmutatunk mindent, amit a medvehagyma gyűjtéséről tudni kell

Tavasszal a medvehagyma nagyon kedvelt alapanyaga számos sós finomságnak, kenyérnek, pogácsának, azonban érdemes néhány szabályt betartani azoknak, akik a szabadban, saját maguk indulnak e különleges csemege gyűjtésére az erdőben. Bottlik Gábor, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) kertészmérnöke néhány alapszabályt oszt meg a medvehagyma gyűjtésével, tárolásával és felhasználásával kapcsolatban.

 

 

