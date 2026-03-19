Itt a medvehagyma-szezon, de nehogy összetévessze ezzel a növénnyel, végzetes lehet!

A medvehagyma gyűjtése tavasszal különösen népszerű, főként a dunántúli erdőkben. A növény kedveltsége mellett fontos szempont, hogy könnyű összekeverni a mérgező gyöngyvirággal.

A medvehagyma (Allium ursinum)

Fotó: AnRo0002 / Wikipedia

Medvehagyma szedése, gyűjtése és felhasználása

Tavasszal ismét megjelenik az erdők egyik legnépszerűbb vadon termő növénye, a medvehagyma, amelyet sokan kifejezetten ezért a rövid szezonért várnak. Magyarországon főként a Mecsekben, a Zselicben, a Bakonyban és a Gerecsében érdemes keresni, de minden esetben fontos betartani a gyűjtés szabályait. Állami erdőben naponta fejenként legfeljebb két kilogramm szedhető engedély nélkül, és a leveleket késsel vagy ollóval célszerű levágni, hogy a növény ne pusztuljon el.

A medvehagyma különösen kedvelt alapanyag a tavaszi konyhában. Sokan készítenek belőle pogácsát, kenyeret, pestót, krémlevest, sőt különféle sós péksüteményeket is. Erős, fokhagymára emlékeztető illata és zamata miatt egyszerre friss és karakteres ízt ad az ételeknek.

Frissen szedett, tisztított medvehagyma

Fotó: sarang / Wikipedia

A tapasztalatlan túrázó nyilván kézzel szedi a medvehagymát, és elköveti azt a hibát, hogy a növény gyökerét, gumóját is kihúzza a földből. Ez azt eredményezi, hogy a következő évben abból már nem lesz növény. Tehát aki gyűjteni indul, vigyen magával kést vagy kisollót, és úgy vágja le a szükséges leveleket – írja a Teol.hu.

Megmutatunk mindent, amit a medvehagyma gyűjtéséről tudni kell

A gyűjtés azonban veszélyes is lehet, mert a medvehagymát könnyű összetéveszteni a mérgező gyöngyvirággal. Ez különösen azért kockázatos, mert a két növény gyakran ugyanazon az élőhelyen nő. A medvehagyma levele puhább, fonákja matt, míg a gyöngyvirág levele érdesebb tapintású és fényesebb.

A növény népszerűségét az is növeli, hogy sokan egészségvédő hatást tulajdonítanak neki. Magas C-vitamin-tartalma miatt gyakran az immunrendszer, a keringés és a légutak támogatásával hozzák összefüggésbe, ezért tavasszal különösen keresett.