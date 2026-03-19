Itt a medvehagyma-szezon, de nehogy összetévessze ezzel a növénnyel, végzetes lehet!

A medvehagyma gyűjtése tavasszal különösen népszerű, főként a dunántúli erdőkben. A növény kedveltsége mellett fontos szempont, hogy könnyű összekeverni a mérgező gyöngyvirággal.
Medvehagyma szedése, gyűjtése és felhasználása
Tavasszal ismét megjelenik az erdők egyik legnépszerűbb vadon termő növénye, a medvehagyma, amelyet sokan kifejezetten ezért a rövid szezonért várnak. Magyarországon főként a Mecsekben, a Zselicben, a Bakonyban és a Gerecsében érdemes keresni, de minden esetben fontos betartani a gyűjtés szabályait. Állami erdőben naponta fejenként legfeljebb két kilogramm szedhető engedély nélkül, és a leveleket késsel vagy ollóval célszerű levágni, hogy a növény ne pusztuljon el.
A medvehagyma különösen kedvelt alapanyag a tavaszi konyhában. Sokan készítenek belőle pogácsát, kenyeret, pestót, krémlevest, sőt különféle sós péksüteményeket is. Erős, fokhagymára emlékeztető illata és zamata miatt egyszerre friss és karakteres ízt ad az ételeknek.
A tapasztalatlan túrázó nyilván kézzel szedi a medvehagymát, és elköveti azt a hibát, hogy a növény gyökerét, gumóját is kihúzza a földből. Ez azt eredményezi, hogy a következő évben abból már nem lesz növény. Tehát aki gyűjteni indul, vigyen magával kést vagy kisollót, és úgy vágja le a szükséges leveleket – írja a Teol.hu.
Megmutatunk mindent, amit a medvehagyma gyűjtéséről tudni kell
A gyűjtés azonban veszélyes is lehet, mert a medvehagymát könnyű összetéveszteni a mérgező gyöngyvirággal. Ez különösen azért kockázatos, mert a két növény gyakran ugyanazon az élőhelyen nő. A medvehagyma levele puhább, fonákja matt, míg a gyöngyvirág levele érdesebb tapintású és fényesebb.
A növény népszerűségét az is növeli, hogy sokan egészségvédő hatást tulajdonítanak neki. Magas C-vitamin-tartalma miatt gyakran az immunrendszer, a keringés és a légutak támogatásával hozzák összefüggésbe, ezért tavasszal különösen keresett.