Sokak kedvence ez a fűszernövény, de könnyű összetéveszteni egy mérgezővel

A tavaszi szezon egyik népszerű alapanyaga a medvehagyma, amely a Bakony erdeiben is nagy mennyiségben megtalálható. A helyiek régóta használják ezt az illatos növényt különféle ételekhez, és a szakértők szerint nemcsak ízletes, hanem egészségügyi szempontból is értékes fűszernövény.

A medvehagyma (Allium ursinum)

Fotó: AnRo0002 / Wikipedia

Medvehagyma felhasználása

Somogyi Tamás mesterszakács szerint a medvehagyma sokkal több ételben megállja a helyét, mint ahogy azt sokan gondolják. A friss levelek kiválóan illenek például:

halételekhez

salátákhoz és szendvicsekhez

levesekhez és szószokhoz

tésztákhoz vagy galuskához

A bakonyi konyhában például házi széles metélthez készülő csirkés raguhoz is gyakran használják.

Medvehagyma lelőhely

A szakemberek szerint

a növényt lehetőleg ne utak mentén, hanem az erdők belsőbb területein gyűjtsük.

A Bakonyban például a Gerence-patak völgye is ismert lelőhely, ugyanakkor természetvédelmi területeken tilos a gyűjtés.

A legjobb időszak a szedésre a tavasz eleje, amikor a levelek még zsengék és könnyen feldolgozhatók.

Frissen szedett, tisztított medvehagyma

Fotó: sarang / Wikipedia

Hogyan lehet tartósítani a medvehagymát?

A medvehagyma többféleképpen is eltartható:

ledarálva, sóval és olajjal üvegben

fagyasztva vákuumzacskóban

pesto formájában

szárítva és porrá őrölve

Így a tavaszi szezon után is felhasználható a konyhában.

Egészséges és sokoldalú alapanyag

A szakértők szerint a medvehagyma nemcsak finom, hanem egészséges is.

Vértisztító, immunerősítő és vérnyomáscsökkentő hatása miatt sokan az egészséges étrend részének tartják.

A bakonyiak szerint érdemes kísérletezni vele a konyhában, hiszen a medvehagyma sokkal több ételben működik jól, mint ahogy azt elsőre gondolnánk – hívta fel a figyelmet a VEOL cikke.