Menczer Tamás: az európai fiatalokat az ukrán frontra küldenék

- Nagyon sok európai országban bevezették a sorkatonaságot. Erről mi ennek a véleménye?

- Az én véleményem az, hogy ezt, márhogy a sorkatonaságot, amelyet valóban egyre-másra vezetnek be az európai országok, azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, jelenleg 10 európai országban van sorkatonaság. A horvátok most vezették be, a németek lépésről lépésre vezetik be, de jól láthatóan egy centiméterre vannak a teljes sorkötelezettségtől, tehát lássuk világosan, ez az ukrajnai háború miatt van. Az európai fiatalokat az ukrán frontra akarják küldeni. Manfred Weber elmondta. Megint csak nem én és a mesterséges intelligencia, ahogy Tarr Zoltán mondaná, hanem Manfred Weber, így ütögette a vállát vagy a karját. Európai zászlós fiatalokat akar küldeni az ukrán frontra. Ez az álmom. My dream. Mondta Manfred Weber. Tehát azért sorozzák az európai fiatalokat különböző országokban, mert a brüsszeli és az európai háborúpárti vezetők Ukrajnába akarják őket küldeni. Ukrajnában akarnak megütközni az oroszokkal. Mi meg ebből az egészből ki akarunk maradni, és erre csak Orbán Viktor képes, márhogy Magyarországot ebből kint tartsa, mert a Tisza belevinné Magyarországot ebbe a háborús konfliktusba

- fogalmazott Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója.