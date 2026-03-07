Menczer Tamás az Origónak: Magyarország nem zsarolható

Az Origo munkatársa arról kérdezte a politikust, mi a véleménye arról a nemzetközi és diplomáciai botrányról, hogy Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét. Arra is rákérdezett, hogyan értékeli Magyar Péter reakcióját az ügyben.

Menczer Tamás

Fotó: MTI

Menczer Tamás az Orbán Viktort ért halálos fenyegetésről

Menczer Tamás azt mondta, hogy az elfogadhatatlan, példátlan és felfoghatatlan, hogy az ukrán elnök életveszélyesen megfenyeget egy másik vezetőt, egy európai uniós ország miniszterelnökét, Orbán Viktort. Úgy fogalmazott, erre nincsenek szavak.

Tiszás kommentelők egy része Orbán Viktor halálát kívánja

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója arról is beszélt, hogy a tiszások egy része olyan bejegyzéseket ír az interneten, hogy Orbán Viktor legyen halott ember, amit szintén elfogadhatatlannak és felfoghatatlannak nevezett. Megjegyezte, hogy ő maga is kapott ilyen jellegű üzenetet egy tiszástól.

Menczer Tamás szerint Zelenszkij mindezt azért teszi, a fenyegetést és az olajblokádot is ezért alkalmazza, hogy egy bábkormányt segítsen hatalomba.

A politikus azt is elmondta, hogy Orbán Viktor világosan fogalmazott: Magyarország nem zsarolható. Úgy fogalmazott, hogy a miniszterelnök nem fenyegethető, az ukrán olajblokádot pedig erőből letörik.

Hozzátette, hogy Orbán Viktor és a kormány meg fogja védeni a rezsicsökkentést és Magyarország energiabiztonságát.

A teljes videó itt nézhető meg:

