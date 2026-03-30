Menczer Tamás figyelmeztet, a Tisza miatt eltűnhet az olcsó orosz energia

Újabb kemény hangvételű videóval jelentkezett közösségi oldalán Menczer Tamás, amelyben élesen bírálta Kapitány Istvánt. A politikus szerint a jelenlegi viták hátterében olyan gazdasági érdekek állhatnak, amelyek közvetlenül érinthetik a magyar háztartásokat.
Menczer Tamás Kapitány István kijelentéseire reagált, aki arról beszélt, hogy az energetikai rendszerek működésének költségeit végső soron mindig a fogyasztók és az adófizetők viselik.
A politikus szerint minden profit Kapitány Istvánhoz és a Shell-részvényesekhez kerülne, miközben az összes költséget és terhet a magyar emberekre hárítanák.
Cserébe kapsz 1000 forintos benzinárat, háromszoros rezsiárat és még a nyakadba raknak egy plusz adót is: energiafüggetlenségi adót, a megtakarításaid után fogsz fizetni több százezer forintot
- fogalmazott a Fidesz kommunikációs igazgatója.
Menczer Tamás hangsúlyozta: ha jön a Tisza, akkor nem lesz olcsó orosz olaj és gáz, nem lesz védett üzemanyagár és nem lesz rezsicsökkentés sem.
