Menczer Tamás: A Telex szerint a nőverés nem probléma

A Fidesz kommunikációs igazgatója Facebook-posztjában hívta fel a figyelmet arra, hogy a Telex szerint a nőverés nem probléma. Menczer Tamás a péceli kampánygyűlés előtt osztotta meg a videót.

Vágólapra másolva!

Menczer Tamás Facebook-oldalán közzétett videójában élesen bírálta a Telexet: a portál szerint ugyanis a nőverés nem jelent problémát. A Fidesz kommunikációs igazgatója posztjában így fogalmazott: „A Telex undorító. Szerintük a nőverés nem probléma!!! Nézd meg! 7 perc a péceli kampánygyűlés előtt.” Menczer Tamás Pécelről küldött fontos üzenetet Videóban szólalt meg a kormánypárti politikus, amelyben több aktuális témát is érintett. Menczer Tamás szerint a tiszás ügynökökről és a háttérfolyamatokról egyre több információ kerül napvilágra. A bejelentkezés Pécelről érkezett, ahol Orbán Viktor országjárásának egyik állomása zajlott.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!