Menczer Tamás: A Kapitány nevű Tisza-alelnök másfél milliárd forintot kaszált az ukrán olajblokádon

Közölte, hogy információi szerint Bujdosó Andreának a Tisza Párt helyi jelöltjének 12 322 darab Shell-részvénye van, Kapitány Istvánnak, a Shell energetikai szakértőjének pedig sokkal több. Ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy „a Shell részvények árfolyama és értéke a háború kezdete óta megduplázódott és mióta Zelenszkij elzárta az olajcsapot, még 10 százalékkal nőtt. Tehát a Kapitány nevű Tisza-alelnök másfél milliárd forintot kaszált a tiszás-ukrán olajblokádon pluszban, Bujdosó Andrea (...) nagyjából 35-40 millió forintot”.

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikáció igazgatója (jobbra) szerint az ukrán olajblokádon Kapitány István, a Tisza Párt alelnöke másfél milliárd forintot keresett idáig – Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Menczer Tamás lecsap a pátyi drogkereskedőkre

Menczer Tamás felidézte: a választókörzetéhez tartozó Pátyról jelzést kapott arról, hogy a településen megjelentek a drogkereskedők, crackpipákat, eldobott fecskendőket látni a közterületeken és betépett autósok száguldoznak a község utcáin. Ebben a helyzetben egyeztetett Rétvári Bencével, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárával arról, hogy „hajtóvadászatot indítanak” a drogkereskedők ellen és el fogják fogni őket.

Ezzel kapcsolatban felidézte, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt legalizálni akarja a drogfogyasztást, sőt a termesztést is. Ezért megkérdezte Fodor Bettinát, a körzet kutyapártos jelöltjét, hogy a drogkereskedőket vagy az áldozatokat támogatja. Facebook-posztban olyan választ kapott, hogy a kutyapártos ellenfele nem az áldozatok, hanem a drogkereskedők mellé áll.

Gulyás Gergely: Európa nyitott arra, hogy háborúba menjen

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta, hogy az országgyűlési választáson az ország békéje és biztonsága a tét, mert Európa úgy döntött, hogy háborúba megy. Hozátette: Európa arra is nyitott, hogy – egy Oroszország részéről történő támadástól félve – akár Ukrajna területén is hajlandó volna megütközni Oroszországgal, ami hihetetlen felelőtlenség. Erről ma az Európa Unió jónéhány országában politikai és katonai vezetők egyre nyíltabban beszélnek; a lengyel és balti vezetők mellett a francia vezérkari főnök és német vezető politikusok nyilatkoztak erről – tette hozzá.