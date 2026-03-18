Menczer Tamás: A Kapitány nevű Tisza-alelnök másfél milliárd forintot kaszált az ukrán olajblokádon

Közölte, hogy információi szerint Bujdosó Andreának a Tisza Párt helyi jelöltjének 12 322 darab Shell-részvénye van, Kapitány Istvánnak, a Shell energetikai szakértőjének pedig sokkal több. Ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy „a Shell részvények árfolyama és értéke a háború kezdete óta megduplázódott és mióta Zelenszkij elzárta az olajcsapot, még 10 százalékkal nőtt. Tehát a Kapitány nevű Tisza-alelnök másfél milliárd forintot kaszált a tiszás-ukrán olajblokádon pluszban, Bujdosó Andrea (...) nagyjából 35-40 millió forintot”.
Menczer Tamás lecsap a pátyi drogkereskedőkre
Menczer Tamás felidézte: a választókörzetéhez tartozó Pátyról jelzést kapott arról, hogy a településen megjelentek a drogkereskedők, crackpipákat, eldobott fecskendőket látni a közterületeken és betépett autósok száguldoznak a község utcáin. Ebben a helyzetben egyeztetett Rétvári Bencével, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkárával arról, hogy „hajtóvadászatot indítanak” a drogkereskedők ellen és el fogják fogni őket.
Ezzel kapcsolatban felidézte, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt legalizálni akarja a drogfogyasztást, sőt a termesztést is. Ezért megkérdezte Fodor Bettinát, a körzet kutyapártos jelöltjét, hogy a drogkereskedőket vagy az áldozatokat támogatja. Facebook-posztban olyan választ kapott, hogy a kutyapártos ellenfele nem az áldozatok, hanem a drogkereskedők mellé áll.
Gulyás Gergely: Európa nyitott arra, hogy háborúba menjen
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta, hogy az országgyűlési választáson az ország békéje és biztonsága a tét, mert Európa úgy döntött, hogy háborúba megy. Hozátette: Európa arra is nyitott, hogy – egy Oroszország részéről történő támadástól félve – akár Ukrajna területén is hajlandó volna megütközni Oroszországgal, ami hihetetlen felelőtlenség. Erről ma az Európa Unió jónéhány országában politikai és katonai vezetők egyre nyíltabban beszélnek; a lengyel és balti vezetők mellett a francia vezérkari főnök és német vezető politikusok nyilatkoztak erről – tette hozzá.
A politikus szerint nem csupán azért veszíthetünk el mindent, mert egy „Tisza Párt-DK-koalíció” megsemmisítené mindazt, amit a családtámogatás és a nyugdíjak területén elértek, hanem azért is mert ha akarna, se tudna nemet mondani arra a Kijevből és Brüsszelből érkező követelésre, ami a háborúba sodródás politikáját jelenti. Látjuk ugyanis, hogy azon országok, amelyek gyengék egy szuverén, önálló politika folytatásához, azok nem tudják elkerülni a háborúba sodródás veszélyét. Vagyis a béke és biztonság a feltétele minden további fejlődésnek, ezért arra biztat mindenkit, hogy szavazzon a Fidesz-KDNP listájára és Menczer Tamásra, a Fidesz-KDNP választókerületi egyéni jelöltjére.
A politikus arról is szólt, hogy a háborús fenyegetés ellenére bevezették a 3 százalékos fix lakásvásárlási hitelt, megduplázták a családi adókedvezmény mértékét, személyijövedelemadó-mentessé váltak a háromgyermekes anyák, valamint 40, illetve 30 éves korig a két- és egygyermekes anyák is. Sikerült megőrizni a 13. havi nyugdíjat és megkezdték a 14. havi nyugdíj bevezetését is – sorolta.
Gulyás elképedt, hogy a Kutya Párt a drogliberalizáció pártján áll
Gulyás Gergely riasztónak nevezte, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt engedélyezné a drogfogyasztást és a „Tisza Párt drogos partiba járó elnöke és a drogot liberalizálni akaró Kutyapárt lehet a magyar parlamentben”. A kormánynak az a határozott álláspontja, hogy aki a drogliberalizáció pártján áll, az a következő nemzedék életével játszik. Mert mindenhol, ahol engedélyezték a drogot, ugrásszerűen megnőtt a kábítószerfogyasztás. Ezért kell nemet mondani a drogfogyasztásra.
Gulyás Gergely újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a Tisza Párt elnökének állításával szemben Orbán Viktor vidéki választási gyűléseire nem buszoztatják az embereket, a fórumokon azért vannak sokan, mert sokan szeretnék meghallgatni a miniszterelnököt. Arra az újságírói felvetésre válaszolva, hogy Tárkányi Zsoltról, a Tisza Párt sajtófőnökéről és debreceni képviselő-jelöltjéről egy olyan fotó jelent meg, amelyen a karját lendíti azt mondta, hogy „ilyen mozdulatokat a nácik tesznek”. Ezért nem javasolná a debreceni választópolgároknak, hogy ilyen képviselőjük legyen.