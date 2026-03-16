Menzer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint ahogy a március 15-i Békemenet, úgy a kaposvári békemenet is rámutatott, hogy a Fidesz szimpatizánsai vannak többen.

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Orbán Viktor a biztos választás

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A politikus az alábbi sorokat osztotta meg a kaposvári békemenet kapcsán a Facebook-oldalán:

Kaposváron is mi vagyunk többen, Kaposvár is a béke mellett áll Arra készülünk, hogy a következő négy évben sem engedjük, hogy belenyomjanak bennünket a háborúba! Csak Orbán Viktor a biztos választás.

Menczer Tamás frappáns választ adott az RTL sugalmazó kérdéseire

Az RTL riportere azt szerette volna megtudni, hogy a Fidesz kommunikációs igazgatója milyen információkkal rendelkezik állítólagos orosz ügynökök Magyarországra érkezéséről. A kérdező hölgy szerint a választások befolyásolásának céljával érkezhettek, Menczer Tamás azonban elmondta: nem tud ilyesmiről.