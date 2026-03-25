Menczer Tamás szerint a Medián felmérése messze áll a valóságtól

Menczer Tamás szerint a Medián felmérései nem tükrözik a valós politikai erőviszonyokat. A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy véli, hogy a közvélemény-kutatások mögött politikai szándék áll, és azok célja a választók befolyásolása.

Menczer Tamás szerint a Medián kutatásai mögött politikai szándék áll

Menczer Tamás legújabb Facebook-bejegyzésében élesen bírálta a Medián kutatóintézetet és annak vezetőjét, Hann Endrét. A politikus a közzétett videóban arról beszélt: amikor meghallja Hann Endre nevét, „a hasát fogja a röhögéstől”, mert szerinte a kutatásaik „nem valódi közvélemény-kutatások, hanem politikai munkák”.

Április 12-én a magyarok fölkapcsolják a lámpát, és ahogyan '22-ben, most is ugyanúgy odaállnak, merthogy békét akarnak, nem akarnak háborút, és a pénzüket sem akarják elküldeni az ukránoknak, és nem akarnak egy ilyen tiszás ukránbarát ügynökkormányt, így tehát odaállnak Orbán Viktor és a Fidesz mellé

- mondta Menczer Tamás.