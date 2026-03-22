Elképesztő, mennyit fizet az ukránpárti propaganda

Végre!

Megnyugodtam.

Az ukránpárti propaganda még mindig jól fizet!

Mi az, hogy jól?!

Elképesztően!

Itt van nekünk a demokrácia két “élharcosa”, Molnár Áron és Lengyel Tamás. Ők azok, akik minden alkalommal elmondják, hogy itt, Magyarországon minden szörnyű, és mindenért a csúnya Orbán Viktor a hibás, és diktatúra van.

De nyugi, majd ők leváltják a csúnya Fideszt, de ehhez lécci, lécci adjatok pénzt!

Ilyeneket szoktak mondani.

Létrehozták a Loupe Színházi Társulást és hozzá a Szabad Színházért Alapítványt is, oda lehet utalni, “minden apró támogatás számít.”

Meg persze a nagyobbak is. Azt olvasom, hogy érkeznek a százmilliók, sőt a milliárdok is ezekhez a drága urakhoz. Abból már ki lehet jönni csütörtökig…

Gondolom, mikroadományok.

A papír alján meg csak véletlenül van az, hogy “Szeretettel: Volodimir Zelenszkij! Üdvözlöm Magyar Pétert is!”

Szóval, megnyugodtam, az ukrán propaganda még mindig jól fizet. A kék-sárga póló meg gratis!

- fogalmazott bejegyzésében Menczer Tamás.