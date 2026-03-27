Menczer Tamás: Nem vállalták az arcukat a tiszások Piliscsabán

Közösségi oldalán tett közzé videót a Fidesz kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás szerint az ukrán kémügy és a tiszás botrány súlyos kérdéseket vet fel.
Menczer Tamás közösségi oldalán számolt be arról, hogy Piliscsabán vitázott tiszás szimpatizánsokkal az ukrán kémekkel és a Tisza Pártot érintő állításokkal kapcsolatban.

Tiszásokkal vitáztam tegnap este Piliscsabán az ukrán kémekről, a tiszás ügynökbotrányról. Pazar volt. Sajnos a tiszások nem vállalták az arcukat. Ahhoz bátorság kellett volna. Az meg ott nincs.

– írta közösségi oldalán Menczer Tamás.

A Fidesz kommunikációs igazgatója a bejegyzéshez kapcsolódóan részletesen beszélt a kémelhárítással kapcsolatos állításokról is. Azt mondta, hogy aki ilyen jellegű információkat nyilvánosságra hoz, az bűncselekményt követ el, és szerinte az érintett személy ezt a kihallgatásán el is ismerte.

A politikus arról is beszélt, hogy szerinte bizonyítékok és felvételek állnak rendelkezésre az érintettek kapcsolatairól, beleértve külföldi – ukrán – szereplőkkel való kapcsolatokat is. Állítása szerint az ügyben informatikai bűncselekményekkel, zsarolással és engedélyköteles eszközökkel kapcsolatos gyanúk is felmerültek.

Menczer Tamás hangsúlyozta: a kémelhárítás és a titkosszolgálati munka sajátossága, hogy nem minden információ nyilvános, és a rendőrség bevonása is korlátozott keretek között történik.

