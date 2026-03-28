Menczer Tamás Pécelről küldött fontos üzenetet

Videóban szólalt meg a kormánypárti politikus, amelyben több aktuális témát is érintett. Menczer Tamás szerint a tiszás ügynökökről és a háttérfolyamatokról egyre több információ kerül napvilágra. A bejelentkezés Pécelről érkezett, ahol Orbán Viktor országjárásának egyik állomása zajlott.

Menczer Tamás videójában emlékeztetett, hogy a tiszás ügynökökről és kémekről minden kiderült. A tiszás informatikus bevallotta, hogy ukránok beszervezték, a tiszás aranykonvojról pedig kiderült, talán tegnap este, hogy nem véletlenül járt Magyarországon, itt is leadtak a pénzből - mondta a kormánypárti politikus. Menczer Tamás hangsúlyozta: „Április 12-én mondjunk nemet a tiszás, ukránbarát ügynökkormányra. Csak Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás”.

